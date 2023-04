Raf sulla malattia della moglie Gabriella: “Sono stati anni tremendi, ma ne siamo usciti rafforzati” Raf racconta in un’intervista il periodo difficile che hanno affrontato insieme, come la diagnosi di una malattia rara a sua moglie Gabriella Labate. I due stanno insieme da 27 anni e sono affiatati e sempre più complici.

A cura di Ilaria Costabile

Raf, nome d'arte di Raffaele Riefoli, è pronto per portare la sua musica in giro per i teatri italiani, attraversando i suoi grandi successi, tra brani nuovi e alcuni più datati. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantante racconta molto anche del suo privato, rivelando di aver trovato nella moglie Gabriella Labate, una compagna incredibile dalla quale ha avuto due figli, con la quale è riuscito a superare anche i momenti più difficili. I due, infatti, hanno dovuto affrontare la diagnosi di una malattia rara dell'ex soubrette.

Raf e la forza di sua moglie Gabriella

Una coppia solida che sta insieme da 27 anni, festeggiati lo scorso primo marzo, e che in qualche modo rappresenta la testimonianza di un amore durevole, che nel tempo matura si fortifica e diventa qualcosa di prezioso da custodire. Eppure, il cantante racconta che non pensava che il loro incontro si sarebbe evoluto in questi termini:

Quando la conobbi a Saint Vincent, dove lei, ballerina e soubrette del Bagaglino, era ospite di un programma musicale della Rai — riconobbi subito il vero amore. Ho vissuto tutti questi anni in maniera naturale e spero di viverne altrettanti con la mia famiglia. Non l’avrei mai immaginato, perché da ragazzo ero piuttosto ribelle; davo preoccupazioni continue ai miei genitori

Ed è proprio grazie alla loro unione, al legame che nel tempo è diventato così forte che Raf e sua moglie sono riusciti a superare un momento critico come la diagnosi di una malattia rara: "Abbiamo vissuto cinque anni tremendi. Inutile negare le paure, il senso di precarietà… Però ne siamo usciti rafforzati in molti aspetti, a cominciare dalla nostra unione e complicità. E soprattutto grazie a lei, siamo riusciti a non trasmettere angoscia ai nostri figli".

Raf e la moglie Gabriella Labate

L'importanza della musica per Raf

La musica nella vita di Raf è stata una costante, sin dal liceo quando trasferitosi a Firenze è riuscito a frequentare posti che gli consentissero di imparare e sperimentare il suo talento, incontrando personalità come Giancarlo Bigazzi che sono riusciti ad aprirgli la mente. Dopo tanti anni di carriera, però, il cantautore ritiene che la musica sia cambiata, ma ha ancora un valore decisivo anche tra i giovani: