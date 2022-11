“Prenderò il posto di Raffaella Carrà”, Cristiano Malgioglio conduce A far l’amore comincia tu L’ultimo divo della tv si racconta a Ora tra futuro e passioni: “Adoro la Mussolini”. Il grande ritorno in tv: “Prenderò il posto di Raffaella Carrà”.

Cristiano Malgioglio è sempre più protagonista della stagione televisiva in corso. La sua presenza a Tale e Quale Show nelle vesti di giudice contribuisce al successo del format di Carlo Conti, ormai una garanzia consolidata per il venerdì sera di Rai1. Orgoglioso di tutto questo, in una intervista al settimanale "Ora", il divo si racconta: "La caratteristica di noi giudici è che siamo ognuno diverso dall'altro e questo fa la nostra forza". Poi le parole dolci per Alessandra Mussolini: "È la nipote del mio mito, Sophia Loren, la più bella e brava attrice tra tutte". E sul futuro: "Prenderò il posto di Raffaella Carrà, condurrò il suo format".

Le parole di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio, con l'ironia che lo contraddistingue, ha raccontato dei nuovi piani che lo coinvolgeranno nei prossimi mesi, ma soprattutto ha parlato bene di Alessandra Mussolini.

Ritrovo tra gli artisti imitatori Alessandra Mussolini, nipote del mio mito Sophia Loren, la più bella e brava attrice tra tutte. Con Alessandra ho fatto un disco che ha spopolato in modo esorbitante in Giappone, dove diventò famosa. Sono sicuro che farà bene.

Il futuro di Cristiano Malgioglio

Il futuro di Cristiano Malgioglio si divide tra canzoni e televisioni: "Ho inviato dei testi a Carla Bruni che ne inciderà alcuni, aggiungendo la musica. Di lei mi piace il suo essere semplice, pur essendo stata la première dame di Francia, come moglie di Sarkozy". E in televisione: "Un altro lavoro debutta a dicembre, su Rai3, e da ottobre sarò a Roma per iniziare a lavorarci. Mi danno il testimone di quello che fu il programma dell'indimenticabile Raffaella Carrà, "A far l'amore comincia tu". Con la mia conduzione recupero il nome del format spagnolo "La mia casa è la tua casa". A differenza del format della Carrà, composto da puntate monotematiche, il salotto sarà aperto a più ospiti.