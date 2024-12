“Pierluigi Diaco scalpita per traslocare su Rai1 e occupare il posto di Caterina Balivo”: la replica del conduttore

Secondo un'indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi, Pierluigi Diaco starebbe "scalpitando" per traslocare su Rai1 e occupare la fascia che attualmente prevede la programmazione della trasmissione La volta buona, condotta da Caterina Balivo. Ciò avrebbe portato a dei dissidi tra i due conduttori. In queste ore, Diaco ha commentato l'indiscrezione. Ma andiamo con ordine.

Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha parlato di una "guerra di nervi" in atto tra Pierluigi Diaco e Caterina Balivo. Il motivo del contendere sarebbe il desiderio del conduttore di lasciare Rai2 per approdare su Rai1 nella fascia pomeridiana attualmente occupata dal programma La volta buona:

È ormai guerra di nervi in Rai tra Caterina Balivo e Pierluigi Diaco. La ragione? Il conduttore di Bella Ma' (Rai 2) scalpita per traslocare il prossimo anno sulla rete ammiraglia nello spazio attualmente occupato dalla collega con il programma La volta buona (che non riesce a decollare negli ascolti). Caterina, alle mire di Pigi, risponde invitando come opinionista nel suo salotto Adriana Volpe, recentemente "licenziata" proprio da Diaco. Il conduttore romano ha ottime possibilità di prendere, nella nuova stagione televisiva, il posto della Balivo, forte della stima degli attuali vertici di Viale Mazzini.