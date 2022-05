Paolo Bonolis: “Non condurrei mai un reality, Stefano De Martino potrebbe essere il mio erede” Paolo Bonolis, in una recente intervista, ha svelato il motivo della sua assenza dalla finale del Grande Fratello Vip e ha anche raccontato chi potrebbe essere il suo “erede” in tv. Non solo: il conduttore di Avanti un altro ha fatto sapere che Ciao Darwin potrebbe ritornare.

A cura di Elisabetta Murina

Paolo Bonolis, intervistato da Superguida Tv, ha lasciato una porta aperta al possibile ritorno di Ciao Darwin, lo show di Canale 5 che ha riscosso un ottimo successo lungo 8 stagioni: "Credo che Ciao Darwin prima o poi possa meritare ancora una ribalta". Non solo: l'attuale conduttore di Avanti un Altro ha anche rivelato il motivo della sua assenza dalla finale del Grande Fratello Vip (dove la moglie Sonia Bruganelli era opinionista) e parlato del suo futuro nel mondo della tv, da chi potrebbe un domani "sostituirlo" alla possibilità di abbandonare le scene quando i suoi figli diventeranno maggiorenni.

Paolo Bonolis e il rapporto con il mondo dei reality

Si era parlato a lungo della possibile partecipazione di Paolo Bonolis alla finale del Grande Fratello Vip in qualità di ospite. Una opzione che però alla fine non si era concretizzata. Il conduttore, scherzando, ha voluto spiegarne il motivo e ne ha approfittato per parlare anche del mondo dei reality, da cui si sente distante: "Avevo da fare. Non mi ci vedrei a condurre un reality. Sono molti bravi coloro che realizzano il format, chi lo conduce e chi vi partecipa ma non lo sento nelle mie corde".

Stefano De Martino "erede" di Paolo Bonolis

Bonolis non nasconde la possibilità, in futuro, di volersi fermare e ritirare dalla televisione perché crede che a un certo punto sia quasi necessario: "Quando i miei figli diventeranno maggiorenni staccherò la spina. Non sono così “arrapato” da stare in video".

Il conduttore di Avanti un Altro ha pensato anche a chi potrebbe essere il suo "erede" nel momento in cui deciderà di allontanarsi dalle scene: "Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti".

"Ciao Darwin potrebbe meritare una ribalta"

Sono diversi i programmi che Bonolis ha portato al successo su Canale 5. Tra questi c'è senza dubbio Ciao Darwin, lo show che ha intrattenuto il pubblico per ben 8 stagioni con squadre, prove e "viaggi nel tempo". Il conduttore non esclude che possano esserci nuovi episodi, prima o poi, così come aveva fatto trapelare anche la moglie Sonia Bruganelli: "