Paola Ferrari torna a parlare di Elodie: “Mostra il corpo per diventare più famosa e vendere dischi”

La giornalista sportiva: “Elodie è libera di fare quello che vuole del suo corpo e della sua vita; ma se sostiene che è quella l’emancipazione femminile io non non sono d’accordo”.

Paola Ferrari è tornata sulle parole pronunciate nelle scorse settimane su Elodie. Di lei aveva detto sui social: "Lotta contro il patriarcato facendo vedere il Lato B". Al timone del programma "90esimo di sabato" insieme a Paolo Paganini, la giornalista sportiva ha anche fatto una riflessione sulla collocazione in palinsesto della trasmissione. Il sabato alle 23, infatti, si troverà nella condizione di dover sfidare Ballando con le stelle di Milly Carlucci e i programmi di Maria De Filippi.

Nei giorni scorsi, Paola Ferrari ha pubblicato una foto che ritrae Elodie accompagnata dalla seguente riflessione: "Elodie politicamente può e deve pensarla come vuole , ma rivendicare la lotta al patriarcato e la libertà delle donne facendo vedere il Lato B è profondamente scorretto. Le battaglie delle donne hanno altri valori. E la mercificazione del corpo non è fra questi". Nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Paola Ferrari ha spiegato il motivo delle sue parole:

Mi sono infastidita quando l’ho vista rivendicare la lotta al patriarcato e la libertà femminile facendo vedere il lato B. Mostrare il proprio corpo per diventare famosi e vendere più dischi è normale, lo fanno tutte e non è certo lei la prima. Ma i problemi delle donne sui quali si deve lavorare sono altri: dall’uguaglianza dei salari agli asili cui affidare i figli, permettendo a tutte di portare avanti la carriera con maggiore serenità. Elodie è libera di fare quello che vuole del suo corpo e della sua vita; ma se sostiene che è quella l’emancipazione femminile io non non sono d’accordo.