Omicidio Maurizio Gucci, Allegra: "Mia madre disse che aveva fatto ammazzare papà per il nostro bene"

Allegra Gucci, ospite di Verissimo, è tornata con la mente alla tragica vicenda che ha segnato la sua famiglia: la morte del padre Maurizio Gucci, assassinato il 27 marzo 1995. Per l'omicidio, è finita in carcere come mandante, la moglie Patrizia Reggiani. Allegra Gucci ha ricordato il padre e ha raccontato com'è oggi il rapporto con sua madre: “Il 27 marzo di ogni anno provo il vuoto. Quel dolore sarà sempre parte di me”.

House of Gucci secondo Allegra: "Una caricatura"

Per la prima volta Allegra Gucci parla di quanto accaduto a suo padre Maurizio. In realtà, avrebbe preferito vivere il suo dolore privatamente, ma il film House of Gucci – che ritiene carico di menzogne e inesattezze – ha fatto riaccendere i riflettori sulla sua famiglia. Per questo, si è vista costretta a dire la sua:

“Speravo, dopo tanto tempo, di avere il diritto all’oblio, di vivere una vita in pace. Ma, purtroppo, mi sono resa conto che il passato è sempre presente, soprattutto dopo l’uscita del film ‘House of Gucci’ che ha fatto scattare in me il bisogno di dire come sono andate realmente le cose. Il film è stato un’occasione persa. Sarebbe stato più potente raccontare la verità, invece di fare una caricatura. Per questo ho scritto il libro Fine dei giochi, perché non voglio più sentire le bugie sulla mia famiglia. Ho voluto lasciare questa testimonianza ai miei figli perché questa è la verità assoluta”.

Allegra Gucci ricorda il giorno dell'omicidio di suo padre Maurizio

Allegra Gucci ha descritto il padre Maurizio come "dolce e giocoso, con un bellissimo sorriso". Ricorda perfettamente il giorno in cui venne ucciso. Quel 27 marzo si trovava a casa. Era stata poco bene e quindi non era andata a scuola. La madre Patrizia Reggiani le comunicò la brutta notizia:

“Avevo 14 anni e non ero andata a scuola perché stavo poco bene. Mia mamma entrò in camera e mi disse che papà era morto. In quel momento è stato come entrare in una bolla, mi sentivo ovattata, guardavo fuori e il mondo continuava a muoversi ma il mio si era fermato. Era crollato tutto. La mia testa pensava a tutto ma forse a niente. La reazione di mia madre? Era smarrita".

Dopo l'arresto della madre Patrizia Reggiani, tutte le persone che gravitavano attorno a loro si allontanarono: “Dopo l’arresto di mia madre non c’è più stato nessuno. Gli amici di famiglia, quelli con cui ero cresciuta, non c’erano più”.

Allegra Gucci rompe il silenzio su Patrizia Reggiani

Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani si sono separati quando Allegra aveva 4 anni: "Il loro è stato un amore forte e bello, durato 13 anni. Erano entrambi felici, secondo me è stato meraviglioso. Poi, purtroppo, l'amore finisce, qualcuno si mette di mezzo, succede qualcosa per cui l'equilibrio si spezza". Quindi è tornata con la mente a quando Reggiani è stata arrestata per essere la mandante dell'omicidio del padre:

“Aveva detto che sarebbe tornata in giornata, poi sono passati 18 anni. All’epoca ero fermamente convinta della sua innocenza. Io e mia sorella andavamo ogni settimana a trovarla in carcere, era la nostra missione. Oggi penso che mia mamma si sia fatta travolgere dall’oscurità che aveva vicino”.

E sui motivi che secondo lei l’hanno portata a pianificare l'omicidio del padre, Allegra spiega: “Nel 1992 a mia mamma è stato asportato un tumore al cervello e io sono certa che quell’operazione sia stata l’inizio di una sua degenerazione”. Ricorda ancora l'intervista in cui la madre ammise di essere la mandante dell'omicidio e le chiese spiegazioni. Nel libro racconta:

""Insomma!", aveva tagliato corto irritata dalla mia ansia, "Tutto quello che ho fatto l'ho fatto solo per voi due". L'aveva fatto per noi, papà. Ti aveva fatto ammazzare non per gelosia, rancore, interesse personale. Ma per il nostro bene. Con quelle parole, stava scaricando su me e Alessandra tutto il peso di quel delitto. Oggi che anch'io sono madre, non riesco a darmi pace. Come è possibile che Patrizia abbia condannato le sue stesse figlie a 17 anni di carcere?".

Patrizia Reggiani oggi, che rapporto ha con la figlia Allegra

Allegra Gucci quindi ha fatto sapere com'era il rapporto con la madre all'epoca e come è diventato oggi: "Non l'ho odiata, credo che l'odio e il rancore siano sentimenti che ti logorano dentro. Ho visto tanta sofferenza e dolore, credo che questa vita vada vissuta traendone il meglio, cercando di portare alla luce le persone a cui vogliamo bene. Con mia madre ci stiamo provando. Stiamo ricostruendo un rapporto perché lei ha una certa età e poi perché io mi sento una persona migliore di come è stata lei. Se l'ho perdonata? Credo che il perdono vada chiesto e lei non me l'ha ancora chiesto". E ha concluso: