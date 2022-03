Nina Moric: “Mia madre non sta bene, torno in Croazia. Non ho più rapporti con Fabrizio Corona” Nina Moric è una delle protagoniste della puntata di Verissimo di sabato 26 marzo: “Fabrizio Corona? Per il mio bene, non ho rapporti”.

A Verissimo, Nina Moric si racconta e rivela di aver interrotto i rapporti con Fabrizio Corona e con gli uomini in genere: "Meglio che stiano lontano da me". Si preannuncia ricca di colpi di scena, la puntata di Verissimo in onda sabato 26 marzo su Canale 5. Nel salotto moderato da Silvia Toffanin, la modella croata racconta anche le condizioni di salute di sua madre: “Mia mamma non sta bene. Torno in Croazia per starle vicino”. L'appuntamento con Verissimo è per le ore 16.30 su Canale 5.

“Con Fabrizio Corona non ho rapporti”

Nina Moric torna in televisione dopo due anni di assenza – soprattutto dopo mesi di silenzio anche su stampa/social, l'ultimo suo intervento risale al caso Urtis-Corona – per parlare di Fabrizio Corona, con cui spiega di non avere più rapporti. Non si nasconde più, racconta di aver provato a combattere i suoi demoni ma di non essere stata in grado nel gestire tutte le cose. Ecco perché "è meglio che gli uomini stiano lontani da me", ha dichiarato.

Il mio passato mi perseguita nonostante abbia cercato di nascondere i miei demoni. Non sempre si riescono a gestire le cose come si vorrebbe. Oggi sono in una fase transitoria della mia vita. Sto tornando in Croazia perché mia mamma non sta bene: ha la demenza senile. Voglio starle vicino e cercare di dare un equilibrio alla mia vita. Fabrizio Corona? Non ci sono rapporti. Per il mio benessere, mi devo voler bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine”.

Il rapporto con suo figlio Carlos

Silvia Toffanin chiede a Nina Moric di parlare di Carlos, la Moric spiega che in questo momento purtroppo suo figlio non sta studiando: “Carlos non sta più studiando e questo mi spiace. Per lui – aggiunge – sono e sarò sempre un porto sicuro, lo amo più della mia stessa vita”. È lapidaria poi sulla ricerca di altri uomini. Ecco cosa ha dichiarato: