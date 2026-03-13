Nicolas Vaporidis annuncia: “Diventerò padre”, la moglie Ali Rinaldo è incinta

Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo presto genitori. L’attore e la gallerista si sono sposati nel 2024. Le tappe della storia d’amore della coppia e l’annuncio del bebè in arrivo.

Nicolas Vaporidis e la moglie Ali Rinaldo presto genitori

È un momento molto felice nella vita di Nicolas Vaporidis. L'attore, infatti, sta per diventare padre. La moglie Ali Rinaldo, con cui è convolato a nozze nel 2024, è incinta. A dare la lieta notizia è stato il futuro papà in un'intervista rilasciata a Nunzia De Girolamo nel programma Ciao Maschio. Il quarantaquattrenne ha raccontato come sta vivendo l'idea che presto la sua famiglia si allargherà.

Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo presto genitori

Nicolas Vaporidis ha raccontato come sta vivendo questa fase della sua vita che presto lo vedrà diventare padre. L'attore ha confidato: "La vivo come un uomo che ancora non lo sa e che è più che altro legato all'idea di quello che si aspetta". Quindi è sceso nei dettagli. Ha spiegato di avere chiaro il cambiamento drastico che sta per interessare la sua vita: "L'idea ce l'ho. Molto chiara, molto forte". Tuttavia, gli manca quel piccolo passo in più che è convinto che farà nel momento in cui il bambino sarà concretamente tra le sue braccia:

Mi manca quel click che tutti dicono avvenire nel momento in cui prendono tuo figlio, te lo danno e ti dicono: "Ecco tieni, questo è tuo, le istruzioni non ci sono, vai a casa". Tutti quelli che lo hanno fatto mi hanno sempre detto che non vorrebbero mai tornare indietro.

La storia d'amore della coppia

Nicolas Vaporidis è sposato con Ali Rinaldo

Nicolas Vaporidis è sempre stato estremamente riservato circa la sua vita privata. La prima volta in cui ha parlato pubblicamente di Ali Rinaldo è stata durante la sua partecipazione all'Isola dei famosi. In quell'occasione le aveva fatto una dichiarazione d'amore in piena regola. Aveva assicurato, infatti, di non avere mai vissuto con nessun'altra la relazione che stava vivendo con lei. Ma di certo non per demerito delle sue precedenti compagne, ma perché lui non era ancora capace di lasciarsi davvero andare in un rapporto. Ali lo ha aiutato a diventare una versione più autentica di se stesso e questo lo ha portato a vivere una storia d'amore ancora più intensa. L'attore, sempre in quell'occasione, parlò di sentimenti mai provati prima: "Quando incontri una persona che valorizza ciò che sei, devi tenertela stretta. E così farò con lei". Detto, fatto. A luglio del 2024 sono diventati marito e moglie. Il matrimonio è stato celebrato in Toscana con una cerimonia per pochi intimi. Presto, Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo diventeranno genitori.