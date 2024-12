video suggerito

Myrta Merlino: "Litigai con un assistente e disse che maltrattavo i collaboratori. Tardelli mi chiama Straccio felice" Myrta Merlino ha dato la sua versione su quanto accaduto nel 2022, quando alcuni collaboratori la accusarono di maltrattarli, di lanciare spazzole e di pretendere che le massaggiassero i piedi. Poi, ha svelato i nomignoli tra lei e Marco Tardelli.

A cura di Daniela Seclì

Myrta Merlino si è raccontata in una lunga intervista. La giornalista e conduttrice di Pomeriggio Cinque ha parlato del suo futuro a Mediaset, della lunga storia d'amore con Marco Tardelli, ma è anche tornata con la mente a quando a La7 la accusarono di pretendere massaggi ai piedi e di lanciare spazzole ai suoi collaboratori.

Le sfuriate di Myrta Merlino: "Sono esigente e iraconda"

Myrta Merlino ha rilasciato un'intervista a Giovanna Cavalli per il Corriere della sera. La giornalista si è raccontata partendo dalla sua infanzia, quando a scuola la chiamavano "Morta": "Mi arrabbiavo moltissimo". Poi, la lunga carriera e la conduzione di Pomeriggio Cinque, che ha definito "una sfida difficile". Con il passare del tempo, però, ritiene di essere riuscita a costruire "un programma forte, una narrazione nuova". Sull'ipotesi di non essere riconfermata alla conduzione assicura: "Delogu e Crippa di Mediaset mi ripetono: “Per noi sei un’istituzione”. Dall’azienda ricevo grandi attestati di stima". Ha ammesso che talvolta si lascia andare a sfuriate con i suoi collaboratori, soprattutto quando non sono d'aiuto durante la diretta:

Sono esigente, è vero. E anche iraconda. Se nei momenti concitati della diretta tu che dovresti aiutarmi non sei pronto, non mi rispondi in fretta, non mi passi il foglio che ti ho chiesto, mi arrabbio, perdo la pazienza, è il mio difetto. Però sono una buona. Dimentico tutto. Non cerco vendette.

Dissero che lanciava spazzole e si faceva massaggiare i piedi

Myrta Merlino è tornata con la mente a quando, nel 2022, alcuni suoi collaboratori l'accusarono di maltrattarli, di lanciare le spazzole e di pretendere che le massaggiassero i piedi. La giornalista ha dato finalmente la sua versione su quella vicenda:

Pettegolezzi messi in giro da un mio ex assistente di studio. Lavorava male, con lui ebbi una lite, il comitato di redazione scrisse un comunicato contro di me che fu mandato ai giornali. Piccoli rancori.

I nomignoli con Marco Tardelli

Infine, la giornalista ha svelato perché ha memorizzato Marco Tardelli "Triglia" sul cellulare: "Quando abbiamo cominciato a frequentarci lo portai a cena da una mia amica che mi chiese: ‘Perché Marco ha gli occhi da triglia innamorata?‘", da qui è nato il nomignolo. L'ex calciatore, invece, ha memorizzato Myrta Merlino "Straccio felice":

Io sono “Straccio felice”. Ci vedevamo la sera, dopo i rispettivi impegni in tv. Giravamo mano nella mano fino a tarda notte. La mattina non mi reggevo in piedi. Mi chiedeva: “Come ti senti?" "Uno straccio” “Ma sei felice?” “Sì” Da allora sono “Straccio felice”.