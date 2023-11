Mughini: “Quando ho dato della zocc*** ad Angelica intendevo dominatrice, provocante e attraente” Giampiero Mughini, intervistato da Chi, è tornato sull’episodio controverso che lo ha visto suo malgrado protagonista al Grande Fratello.

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di Angelica Baraldi per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giampiero Mughini e Michela Pandolfi hanno raccontato la loro storia d'amore in un'intervista congiunta rilasciata al settimanale Chi. Il giornalista e scrittore ha anche commentato un episodio controverso che lo ha visto protagonista al Grande Fratello. Disse ad Angelica Baraldi: "Hai un futuro da zoc**la".

Giampiero Mughini assicura che non intendeva insultare Angelica Baraldi

Nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Chi, la coppia è tornata a parlare dell'esperienza di Giampiero Mughini nella casa del Grande Fratello. Michela Pandolfi ha ricordato: "Hai dato della zocc*** a una ragazza". Giampiero Mughini si è difeso, proprio come aveva fatto nel reality:

Quando utilizzo quel termine lo faccio con le mie migliori amiche. Per me indica una donna dominatrice della propria sfrontatezza, provocante, attraente. Ho visto che il pubblico lo ha capito, mentre lì dentro no: Angelica, alla quale lo avevo detto amichevolmente, se n'è adontata.

La storia d'amore di Giampiero Mughini e Michela Pandolfi

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Giampiero Mughini ha spiegato che è riduttivo usare semplicemente la parola "amore", quando si tratta del rapporto tra lui e la sua compagna Michela Pandolfi:

Non ritengo che la parola "amore" sia sempre adatta per raccontare le situazioni affettive. Di solito per "amore" si intende l'inebriamento degli anni verdi, quando il maschio scopre il femminile e la femmina scopre il maschile. Ricordo il rapporto da ventenne con una biondina che mi piaceva… Per la relazione con Michela, questa parola non è sufficiente. Userei termini come intesa, lealtà reciproca, solidarietà. Viviamo in una grande casa e, al mattino, Michela sta per i fatti suoi, mentre io devo lavorare perché non sono nato ricco. A pranzo e a cena, ci riuniamo: per me non esiste possibilità che non sia Michela la persona di fronte.

Nonostante qualche battibecco ogni tanto, generalmente vanno d'accordo. Infine, Mughini ha parlato di quando tradì la sua compagna: "Quel momento non è stato facile, è stata dura per lei, che non capiva di non correre alcun pericolo". Michela Pandolfi ha ribadito, come già fatto in altre interviste, di non averlo mai perdonato: "In fondo non l'ho mai perdonato, mi sembrava una cosa talmente assurda. Anch'io ho guardato altri uomini, ma in maniera più riservata e discreta".