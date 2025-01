video suggerito

Lisa Kudrow ha trovato un biglietto che Matthew Perry le ha lasciato in un barattolo dei biscotti Nella serie Friends, nella cucina di Rachel e Monica, c’era un barattolo dei biscotti a forma di orologio. Una volta finita la serie, Matthew Perry lo ha regalato a Lisa Kudrow. Solo più di un anno dopo la morte dell’attore, Kudrow ha scoperto che nel barattolo c’era un bigliettino da parte dell’amico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lisa Kudrow ha rivelato di avere trovato un bigliettino da parte di Matthew Perry in un barattolo dei biscotti. Ma facciamo un passo indietro. Nel 2004 il finale di Friends. Lisa Kudrow interpretava Phoebe Buffay mentre Matthew Perry interpretava Chandler Bing. Gli appassionati della serie dei record ricorderanno che nella cucina di Monica Geller e Rachel Green, proprio sopra il frigorifero, c'era un barattolo dei biscotti a forma di orologio con la scritta "Cookie Time". Nell'ultimo giorno sul set, Matthew Perry lo ha preso e lo ha dato a Lisa Kudrow.

Il biglietto di Matthew Perry ritrovato a più di un anno dalla sua morte

Il barattolo dei biscotti che Matthew Perry ha dato a Lisa Kudrow

Lisa Kudrow ha rilasciato un'intervista rilasciata al Drew Barrymore Show. L'attrice ha raccontato: "Matthew mi ha dato il barattolo alla fine dell'ultimo episodio di Friends". Qualche anno fa aveva parlato di questo episodio nel salottino di Jimmy Kimmel confidando di essersi preoccupata all'inizio: "La prima cosa che gli ho detto è stata: ‘Che gesto carino, ma hai chiesto il permesso?‘". Quell'oggetto era legato a un ricordo sul set che coinvolgeva entrambi. In una delle prime scene, Phoebe – indicando il barattolo dei biscotti come se fosse un vero orologio – diceva a Chandler di essere in ritardo e di dovere andare via. La scena fece sorridere Matthew Perry.

Lisa Kudrow non ha rivelato il contenuto del biglietto

Per vent'anni Lisa Kudrow non ha aperto il barattolo dei biscotti. Solo un anno dopo la morte di Matthew Perry ha aperto il barattolo e ha trovato il bigliettino che l'attore aveva scritto per lei: "Solo di recente ho trovato il bigliettino che aveva messo nel barattolo per me. In tutti questi anni non lo avevo mai aperto e non avevo guardato all'interno. Ma sì, mi aveva messo un biglietto". Ha preferito non svelare il contenuto, si è limitata a commentare: "Il tempismo è tutto".