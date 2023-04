Linus racconta la storia d’amore con la moglie Carlotta Medas: “Il primo bacio dopo che mi separai” Linus e Carlotta Medas si sono conosciuti nel 1987, quando lui era alla soglia dei 30 anni e pronto a convolare a nozze, mentre lei aveva 16 anni. Il racconto della loro storia d’amore.

A cura di Daniela Seclì

Linus e la moglie Carlotta Medas si sono raccontati in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. La coppia ha due figli, Filippo e Michele, che oggi hanno 26 e 19 anni, entrambi felicemente fidanzati. Linus confessa: "La verità è che la relazione tra me e Carlotta funziona perché non abbiamo nulla in comune".

I difetti di Linus: permaloso e insoddisfatto

Carlotta Medas ha svelato i più grandi difetti di Linus. Il conduttore radiofonico sarebbe "permaloso" e "insoddisfatto". Su questo secondo punto, Linus ha dato ragione alla moglie: "Eternamente insoddisfatto: è la mia condanna, ma anche la mia virtù". Carlotta lo ha incalzato: "Sarà anche la tua virtù, ma non la nostra. L’essere sempre insoddisfatto di sé lo porta avanti, ma quando hai delle persone di fianco le fai sentire come se fossi insoddisfatto anche di loro". Quanto ai pregi, invece, Medas non ha dubbi:

Sei sexy. Ma questi sono giudizi soggettivi. Posso invece dire che Linus è una persona molto corretta, buona, generosa, protettiva, affidabile. Io sono figlia di un militare e queste caratteristiche le apprezzo molto.

Dal canto suo, Linus trova che il pregio della moglie sia il fatto di essere "un'anima pura" e ha aggiunto: "Sfiora quasi l’ingenuità: ha conservato il candore di quando l’ho conosciuta".

Quando si sono conosciuti, Carlotta aveva 16 anni e Linus 30

L'intervista è stata anche un'occasione per parlare di gelosia. Linus ha spiegato: "Io negli Anni ‘80 ero un teen idol totalmente inconsapevole. Facevo le serate in discoteca e andavo via con la sicurezza che mi sollevava di peso, circondato da ragazzine. L’unica di quella generazione che non mi ha mai visto con quegli occhi era lei". E Carlotta ha spiegato:

La gelosia giustificata non è gelosia, diventa rabbia. Ma a prescindere da questo, io non gli ho mai rotto le scatole, non lo opprimo. Se controllo il suo cellulare? Ci sono stati momenti in cui l’ho fatto, perché magari tra di noi le cose non andavano bene. Ma lo abbiamo fatto entrambi. Ora non lo guardo più, seguo gli indizi: sto prendendo un attestato da criminologa…

Si sono conosciuti nel 1987, quando Carlotta Medas aveva 16 anni e Linus era alla soglia dei 30. Il conduttore radiofonico ha ricordato che era in procinto di sposarsi:

Era il 1987, il primo anno che facevamo Deejay Television dall’Aquafan di Riccione. Stavo per sposarmi, il matrimonio purtroppo sarebbe durato solo quattro anni. In tv hai bisogno della claque per le telepromozioni e Carlotta era stata scelta con le sue amiche: erano adorabili, non c’era nessuna malizia tra noi. Il primo bacio? Molti anni dopo, giugno 1992, a San Marino: era una delle primissime volte che uscivamo. Poi abbiamo avuto un gatto e lo abbiamo chiamato Marino: agli altri raccontavamo che era perché arrivava dal mare.

Carlotta Medas ha concluso: "Io avevo il suo autografo nel diario Naj-Oleari, lo conservo ancora".