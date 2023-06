Lele Mora: “Ho la demenza senile e mi devo curare, per questo sono sparito dalla tv” Lele Mora racconta al settimanale Diva e Donna di essere affetto da demenza senile. L’ex manager dei vip dichiara di avere problemi con la memoria a breve termine ed è per questo che deve curarsi.

A cura di Ilaria Costabile

Sono anni, ormai, che Lele Mora, l'ex manager dei vip, non gravita come prima attorno alla televisione e non solo per i problemi giudiziari che ha avuto in passato. Intervistato dal settimanale Diva e Donna, infatti, ha raccontato di aver attraversato dei mesi molto difficili, dopo aver scoperto di essere affetto da demenza senile.

La diagnosi dopo un periodo difficile

Una confessione, quella fatta da Lele Mora, che racconta un aspetto inedito della vita di uno dei manager televisivi più famosi di sempre: "Non sono sparito perché non mi volevano più, mi sono fatto da parte perché sono stato molto male e mi devo curare: soffro di demenza senile".

La diagnosi è arrivata dopo anni davvero difficili, in cui per l'accusa di bancarotta per il fallimento della LM Management ha dovuto scontare una lunga condanna, a cui si sono aggiunti gravi problemi di salute, come il tumore che, però, è riuscito a superare:

Sono rimasto in carcere un anno e mezzo, sono stato addirittura in isolamento. Mentre il resto della condanna l’ho scontata in affidamento ai servizi sociali nella comunità Exodus di don Mazzi. Ora non ho più carichi pendenti con la giustizia, ma non sono tornato a lavorare, mi devo curare, l’ultima botta è stata dura, ed è arrivata dopo che ero già stato operato, con successo, per un tumore tra il polmone e il rene, e dopo avere scoperto di essere diabetico”.

I problemi con la memoria a breve termine

Mora racconta di non poter più nascondere certe problematiche che, ormai, sono sintomatiche della malattia. La sua speranza, però, è quella di poter continuare a curarsi, provando così a rallentare quel processo neuro-degenerativo che col tempo lo porterà a ricordare sempre meno: