Laura Torrisi: “L’amore? Con Leonardo Pieraccioni siamo amici, non credo alle minestre riscaldate” Laura Torrisi, su Confidenze, racconta l’ottimo rapporto tra lei e Leonardo Pieraccioni. Poi, svela come dovrebbe essere l’uomo che vorrebbe al suo fianco.

A cura di Daniela Seclì

Laura Torrisi conduce il programma di cucina Questo non lo so fare, in onda su Food Network. L'attrice ha raccontato a Confidenze, come è nata l'idea del programma. C'è anche lo zampino di Leonardo Pieraccioni, suo ex compagno e padre di Martina:

Da tempo avevo l'idea di condurre una trasmissione di cucina, ci pensavo anche di notte. Un giorno ho detto a Leonardo che cercavo un'idea originale e lui: "Fai cucinare ai protagonisti quello che non sanno fare, non il loro piatto forte". Poi, ha aggiunto che se non mi mettevo in pista io, il format l'avrebbe realizzato lui. Così, eccoci qui, con lui protagonista della prima puntata.

Laura Torrisi racconta l'attuale rapporto con Leonardo Pieraccioni

Laura Torrisi, riguardo al rapporto con Leonardo Pieraccioni, ha raccontato: "Quando ci siamo separati, io e Leonardo siamo rimasti ad abitare in campagna, in case vicine. Se hai figli è doveroso pensare soprattutto al loro bene e per noi è stato naturale mantenere un rapporto sereno. Tanto che ora lavoriamo insieme in questo programma tivù". E ha continuato: "L'amore? Con Leonardo siamo rimasti amici, ma non credo alle minestre riscaldate. Guardo avanti".

Laura Torrisi è single

Laura Torrisi è single. Quanto al tipo di uomo che vorrebbe al suo fianco ha una sola certezza: "Non dovrà essere un peso né un limite". L'attrice ha raccontato che in passato le è capitato di vivere storie in cui il partner tentava di limitarla: