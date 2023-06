Laura Torrisi debutta come conduttrice con Questo non lo so fare: tra gli ospiti Leonardo Pieraccioni Laura Torrisi condurrà il programma di cucina “Questo non lo so fare”, in onda su Food Network. Per l’attrice, è la prima esperienza da conduttrice. L’appuntamento con la prima puntata è mercoledì 28 giugno.

A cura di Daniela Seclì

Laura Torrisi si prepara a tornare in tv. Da mercoledì 28 giugno, avrà inizio il programma "Questo non lo so fare", in onda su Food Network e dedicato alla cucina. Tra gli ospiti, ci sarà anche un regista e attore che Laura Torrisi conosce molto bene, il suo ex compagno e padre di sua figlia Leonardo Pieraccioni.

Laura Torrisi conduce Questo non lo so fare su Food Network

Il programma "Questo non lo so fare" si comporrà di sei puntate. Ogni puntata potrà contare su un ospite vip, che insieme alla conduttrice Laura Torrisi, si cimenterà ai fornelli, evidenziando gli errori che spesso si compiono in cucina. In un'intervista rilasciata a La Stampa, Torrisi ha parlato del debutto in questa nuova veste che la vede alla conduzione:

Perché ero sparita dalla tv? Ho avuto dei problemi di salute: fin da piccola soffro di endometriosi e ogni due per tre finisco sotto i ferri. L’ultima volta è stata però un po’ più complicata, perché erano sbucate delle ernie e mi hanno dovuta operare di nuovo a stretto giro. Era giusto fermarmi e prendermi cura di me. Ora però sono tornata, carica a pallettoni. Come mai sono tornata da conduttrice e non da attrice? Eh, per recitare ti devono chiamare! In realtà ci sarebbero un paio di progetti ma, per motivi diversi, sono al momento bloccati. Condurre è stato bellissimo, mi sono divertita molto, anche se è chiaro che il mio posto è il set.

Gli ospiti di Questo non lo so fare

Vediamo, allora, chi sono i sei volti noti che entreranno in cucina con Laura Torrisi. I nomi degli ospiti spaziano dal mondo della musica a quello del cinema. Nel programma Questo non lo so fare interverranno i cantanti Gigi D'Alessio e Nek, l'attore e comico Sergio Friscia, la conduttrice ed ex schermitrice Margherita Granbassi, l'astrologo Antonio Capitani e il regista e attore Leonardo Pieraccioni.