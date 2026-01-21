Juliana Moreira e la dieta andata male: “Dopo il parto ho perso 4 chili ma ne ho ripresi il doppio”

Juliana Moreira ha raccontato che dopo il parto ha seguito una dieta iperproteica. Ha perso peso velocemente, ma dopo avere interrotto la dieta ha ripreso i chili con gli interessi.

Juliana Moreira ha parlato della dieta a cui si è sottoposta dopo la gravidanza. La showgirl ha tentato di perdere i chili che aveva accumulato. Nonostante sia dimagrita velocemente, subito dopo li ha ripresi con gli interessi. La moglie di Edoardo Stoppa si è raccontata nel salotto del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo su Rai1.

Juliana Moreira e Edoardo Stoppa hanno due figli: Lua Sophie che è nata il 25 luglio 2011 e Sol Gabriel che è nato il 29 agosto 2016. La quarantatreenne ha raccontato di aver fatto una dieta iperproteica dopo il parto. In particolare, dopo la nascita della sua primogenita. Juliana Moreira ha raccontato: "Io ho fatto molta fatica dopo la nascita di Lua a perdere chili". Ha aggiunto che per impegni lavorativi doveva "dimagrire subito". Così, ha deciso di ricorrere alla dieta: "Tutti parlavano della dieta iperproteica e ho deciso di provarla". Si cibava solo di carne, pesce e uova. Una dieta che la showgirl ritiene decisamente triste.

Juliana Moreira e i problemi con la dieta iperproteica. La moglie di Edoardo Stoppa ha confidato: "Io sono golosa, mi piace sedermi a tavola e mangiare un po' di tutto". La dieta, in effetti, l'ha aiutata a perdere peso velocemente: "Ho perso quattro chili". Ma il rovescio della medaglia è stato inatteso quanto spiacevole: "Appena ho smesso ne ho presi otto".

La relazione con Edoardo Stoppa. Non è la prima volta che Juliana Moreira si racconta ai microfoni di Caterina Balivo. In passato, sempre nel salottino del programma La volta buona, parlò dei primi tempi della relazione con Edoardo Scoppa. La showgirl lo mise a dura prova per testare il suo interesse e capire se fosse sincero con lei. Per mesi ha evitato ogni forma di intimità con lui, poi gli disse di essere nata uomo. “Sono rimasto traumatizzato una settimana": fu il commento dell'ex inviato di Striscia la Notizia.