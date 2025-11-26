Jennifer Lawrence: “Alle madri vengono fatte richieste impossibili, non si accetta che siano imperfette”

Jennifer Lawrence non ha dubbi. Viviamo in una società in cui ancora si pretende una perfezione irreale da parte delle donne che diventano mamme. L'attrice ritiene che molte madri si ritrovino ad affrontare aspettative impossibili da soddisfare. Sono vittime di una richiesta di perfezione in tutti gli ambiti, da quello lavorativo a quello privato. E si pretende anche che affrontino le loro mille incombenze con un atteggiamento sereno.

Jennifer Lawrence e le aspettative irrealistiche di cui sono vittime le madri. L'attrice, in un'intervista rilasciata a AdnKronos, ha spiegato: "Non credo che stiamo davvero imparando ad accettare madri imperfette". Ha dichiarato, poi, che è impossibile sperare in un vero cambiamento della cultura che permea la nostra società fino a quando non ci sarà una presa di coscienza su "quanto siano impossibili" le richieste rivolte a chi mette al mondo un figlio. La 35enne ha notato come oggi si chieda alle madri di sostenere economicamente la famiglia attraverso il lavoro, mentre crescono i figli e dimostrano di saper essere delle "perfette casalinghe". E a queste richieste di perfezione su tutti i fronti, si accostano in genere anche pretese sull'atteggiamento che le madri dovrebbero avere.

Jennifer Lawrence ha due figli nati dalla relazione con l'esperto d'arte Cooke Maroney. L'attrice ha riconosciuto di essere stata fortunata ad avere avuto un "post-partum sereno" dopo la nascita del suo primo figlio. Tuttavia, dopo essere diventata mamma, è cambiata la sua percezione del mondo. Si è resa conto fino in fondo di quanto possa essere violenta e spaventosa la società. Infine, ha voluto rivolgere un messaggio alle donne che dopo avere vissuto la gioia della maternità, stanno facendo fatica a causa della depressione post partum o delle aspettative che gravano su di loro: "Non siete sole".