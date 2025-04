Jay Leno e la moglie affetta da demenza: “Mi piace prendermi cura di lei, non sono così squallido da fuggire con la cassiera”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Jay Leno ha parlato della malattia della moglie Mavis, che è affetta da demenza. Il conduttore e comico si è detto onorato di potersi prendere cura di lei dopo avere trascorso 45 anni di vita insieme. E ha ironizzato: "Non sono scappato con la cassiera del minimarket". Si impegna perché la moglie possa mantenere la solita routine.

Jay Leno parla della malattia della moglie

Jay Leno ha rilasciato un'intervista a In Depth with Graham Bensinger, in cui ha confidato il momento complesso che sta vivendo in famiglia. La moglie, Mavis, è affetta da demenza. Con l'umorismo che lo ha portato al successo, il settantaquattrenne si è detto intenzionato a mantenere la promessa fatta nel giorno del matrimonio:

Quando ci si sposa, si fa una specie di giuramento: "Sarò all'altezza? O sarò un uomo squallido e se succede qualcosa a mia moglie andrò a letto con la cassiera del minimarket?". No, non l'ho fatto. Mi godo il tempo che trascorro in compagnia di mia moglie. Torno a casa, le preparo la cena, guardiamo la TV e va bene così.

Jay Leno si sta impegnando perché la routine della moglie resti la stessa: "Facciamo praticamente quello che facevamo prima, solo che ora devo darle da mangiare e fare tutte le altre cose". Ma non c'è un solo istante in cui preferirebbe essere altrove, se non accanto a sua moglie: "Mi piace prendermi cura di lei. È una donna molto indipendente, quindi mi piace sentirmi necessario".

Mavis Leno è affetta da demenza

Jay Leno, poi, ha dichiarato che lo hanno informato che le persone che soffrono di demenza possono dimenticare sia coloro con cui hanno condiviso un breve incontro che gli affetti con cui hanno trascorso gran parte della loro vita. Tuttavia, lui si impegna ogni giorno per condividere con la moglie i loro ricordi più preziosi. E quando un momento del passato sfugge a Mavis, lui è pronto a raccontarglielo di nuovo.