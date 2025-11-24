spettacolo
Verissimo 2025/2026

Jasmine Carrisi è fidanzata, Al Bano lo scopre in diretta: la reazione del cantante e il battibecco con la figlia

Al Bano Carrisi ha scoperto in diretta a Verissimo che la figlia Jasmine è fidanzata. La reazione del cantante nel salotto di Silvia Toffanin. Ci è andata di mezzo Loredana Lecciso.
A cura di Daniela Seclì
Jasmine Carrisi è fidanzata, Al Bano lo ha scoperto in diretta a Verissimo. Galeotta è stata una domanda di Silvia Toffanin, che ha chiesto alla figlia del cantante se abbia un fidanzato. La ventiquattrenne è apparsa in grande imbarazzo, soprattutto perché accanto a lei c'era il padre Al Bano. Dopo un'infinita titubanza, si è limitata a dire: "Ho il cuore impegnato". Jasmine, poi, ha confidato che il padre non sapeva nulla del suo stato sentimentale: "Lo ha scoperto qui, adesso".

La reazione di Al Bano al fidanzamento della figlia. Il cantante ha esclamato: "Io le cose le so sempre dopo, mai prima. Non me l'ha presentato". Silvia Toffanin, in un primo momento, si è dimostrata complice del cantante e ha colto l'occasione per fare qualche domanda in più a Jasmine sul misterioso fidanzato. Così, è venuto fuori che stanno insieme da pochi mesi e che il giovane è originario di Milano. Quanto all'età, ha spiegato che ha 23 anni, quindi uno meno di lei. Al Bano non si è trattenuto: "Pure! Gli devi fare da mamma?". Ma la figlia lo ha gelato: "Tra te e Loredana (Lecciso, ndr) ci sono trent'anni di differenza". Silvia Toffanini non ha potuto fare a meno di riconoscere: "Ti ha steso". Ma l'artista si è difeso: "È una questione di energie. Quando ho incontrato tua madre sembrava una vecchiarella, l'ho aiutata a vivere".

Al Bano ha dato la sua benedizione alla figlia: "Se c'è amore va tutto bene". Silvia Toffanin, intanto, ha continuato a chiedere a Jasmine Carrisi informazioni sul suo fidanzato: "Lavora o studia?". A questo punto, la ventiquattrenne ha confidato di sentirsi "in imbarazzo" a parlare pubblicamente di una relazione che ha avuto inizio da poco. La conclusione è spettata al leone di Cellino San Marco con un appello all'uomo misterioso: "Ti voglio conoscere e poi faremo i conti. Non è una minaccia, è la realtà. Lui deve conoscere me e io devo conoscere lui. Magari come cantante gli faccio schifo".

Interviste
