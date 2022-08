Jane Alexander: “Il GF mi ha distrutta come attrice, per due anni non ho più lavorato” A quattro anni dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, Jane Alexander ha raccontato che impatto ha avuto questa esperienza sulla sua carriera da attrice (è diventata nota al pubblico per il ruolo in Elisa di Rivombrosa): “Mi ha distrutto visto che per due anni non ho più lavorato”.

A cura di Elisabetta Murina

Jane Alexander, nota al pubblico per il suo ruolo nella fiction Elisa di Rivombrosa, ha partecipato al Grande Fratello Vip nell'edizione del 2018. A quattro anni di distanza, intervistata dal settimanale Diva e Donna, l'attrice ha raccontato come questa esperienza ha cambiato la sua vita e anche la sua carriera. Ma in negativo.

Il GF ha distrutto Jane Alexander come attrice

Tra le pagine del settimanale, Jane Alexander ha svelato che la partecipazione al reality di Canale5 è stata per certi versi positivi, come una bolla di isolamento dai problemi della realtà esterna. Per altri però si è rivelata totalmente negativa, tanto che non ha più lavorato per due anni come attrice:

L'unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito.

Il flirt con Elia Fongaro nella casa del GF Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip, Jane Alexander si è avvicinata all'ex velino di Striscia la Notizia Elia Fongaro, con il quale ha avuto un breve flirt che però è durato solo qualche settimana una volta finita l'avventura del reality. A distanza di quattro anni, l'attrice svela di non essere rimasta in contatto con l'ex gieffino e ricorda così quel periodo della sua vita, passato sotto gli occhi attenti delle telecamere:

