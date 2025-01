Il rimpianto di Corrado Guzzanti: “Mi dispiace non avere figli, ho avuto tante fidanzate ma erano relazioni incerte”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Corrado Guzzanti è pronto a tornare su Sky nei panni del sindaco Paolo Pasquali. Da lunedì 13 gennaio, infatti, andranno in onda le nuove puntate della serie I delitti del BarLume. Per l'occasione si è raccontato in una lunga intervista, tra rimpianti, satira e i consigli a Elly Schlein: "Gli altri comunicano in modo più semplice e diretto rispetto alla sinistra. Schlein arriva più sghemba".

Corrado Guzzanti svela il suo rimpianto

Corrado Guzzanti ha rilasciato un'intervista a Silvia Fumarola per Repubblica. Quest'anno l'attore festeggerà i suoi 60 anni. Ha confidato di avere un unico rimpianto: "Rimpianti? Mi dispiace non avere figli. Ho avuto molte fidanzate ma non mi sono mai trovato nella condizione di dire: ora ci costruiamo la casetta. Erano sempre situazioni con qualcosa di volatile e di incerto, era anche il loro bello. Poi ho il rimpianto di non aver fatto di più, ho perso un sacco di tempo, ho abbandonato tanti progetti".

La satira e il consiglio a Elly Schlein

Corrado Guzzanti si è guadagnato un nome anche grazie alla sua satira. Tuttavia, ha confidato: "Per me la satira non è più una cosa così eccitante, non farei salti di gioia se dovessi imitare Sangiuliano o Valditara. Prima avevi giganti da buttare giù". Ritiene che la sinistra, su cui spesso ha ironizzato, si porti dietro dei "vizi" di cui anche la nuova generazione politica sta facendo fatica a liberarsi. Quando gli è stato chiesto di dare un consiglio a Elly Schlein ha evidenziato il modo di comunicare della Segretaria del Partito Democratico, poco semplice e diretto:

Posso dire che gli altri comunicano in modo più semplice e diretto rispetto alla sinistra. Schlein arriva più sghemba, ma ripensando a come è partita mi sembra disposta a correggersi. A volte le priorità ideali devono venire dopo quelle reali, penso all’economia e al lavoro.