Geppi Cucciari: “Sanremo? Carlo Conti non mi ha mai cercata. Il Festival sogno di chi fa televisione” Geppi Cucciari accetterebbe al volo una eventuale proposta da parte di Carlo Conti per salire sul palco del Festival di Sanremo. “Ma non mi ha mai cercata”, precisa l’attrice e conduttrice, smentendo così le voci che la volevano a un passo dall’Ariston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Accetterebbe con piacere di condurre Sanremo al fianco di Carlo Conti ma, al momento, non ha ricevuto alcuna proposta. È quanto Geppi Cucciari dichiara in un’intervista rilasciata a Repubblica in risposta alle indiscrezioni secondo le quali l’attrice e conduttrice sarebbe ormai a un passo dal palco dell’Ariston. “Sanremo? Carlo Conti non mi ha mai cercata, ma è normale: il Festival è il sogno di chi fa televisione. Sarebbe un’esperienza indimenticabile”, precisa, confermando apertamente il suo interesse. Un aggancio che il conduttore e direttore artistico Carlo Conti potrebbe sapientemente sfruttare laddove l’interesse nei confronti della padrona di casa di “Splendida Cornice” fosse reale. Del resto, Cucciari è già stata all’Ariston nel ruolo di ospite nel 2012: “Feci un intervento di dieci minuti. Maria è stata la prima a darmi fiducia facendomi condurre un programma in prima serata, Italia’s got talent. Sono stata anche spesso ospite ad Amici”.

Sul set con i “Diamanti” di Ferzan Ozpetek: “Nessuna rivalità, solo sostegno”

Cucciari arriva da un’altra prova straordinaria: l’interpretazione fornita nel film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek in un ruolo drammatico. “Ferzan mi ha scelto dopo avermi vista a teatro con ‘Perfetta’”, ha raccontato l’attrice, “Sul set era un continuo lavoro di squadra: ogni scena poteva essere arricchita con nuove idee. Ho interpretato Fausta, una sarta fuggita da una relazione violenta, un personaggio che mi ha permesso di esplorare emozioni profonde e sfaccettate. Con le altre attrici siamo diventate una famiglia. Nessuna rivalità, solo sostegno reciproco. Abbiamo condiviso tutto, dai pasti agli imprevisti, come il problema all’occhio di Mara che l’ha portata in ospedale. È stata un’esperienza umana unica”.

Geppi Cucciari protagonista di LOL5: “Una faccia come la mia aiuta”

Cucciari sarà inoltre tra i protagonisti della prossima edizione di LOL, lo show targato Prime Video che la vedrà sfidare colleghi quali Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli. "È stata una sfida”, commenta Geppi, “Quanto alla tentazione della risata, devo dire che aiuta avere una faccia come la mia, che sembra quella di una a cui hanno appena rubato in casa. Ho riscoperto la leggerezza e l’essenza della comicità pura. È stato come tornare alle origini del mio percorso artistico”. Quindi conclude: “La frase che mi sento dire più spesso è ‘Come sei intelligente!' Lo dicono con un tono che tradisce stupore, quasi preoccupazione. Mi fa sorridere, ma mi fa anche pensare a quanto sia raro che l’intelligenza venga associata alla comicità”.