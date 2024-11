Gigi Proietti scomparso 4 anni fa, il ricordo della figlia Carlotta: “Non sposò mia madre per scaramanzia”

video suggerito

Gigi Proietti è morto il 2 novembre – giorno in cui avrebbe festeggiato 80 anni – di quattro anni fa. A ricordarlo in un'intervista al Corriere della sera è sua figlia Carlotta: "Papà ironizzava sulla fatale coincidenza: il giorno del compleanno con la festa dei morti. Sottolineava però che la morte è molto presente nel teatro e immagino che vivesse la coincidenza delle date con filosofia".

Carlotta ricorda il padre Gigi Proietti: "Il 2 novembre celebriamo con un brindisi il suo compleanno"

Carlotta Proietti spiega che il 2 novembre di ogni anno non celebrano con un brindisi la scomparsa del padre Gigi, bensì il suo compleanno. Aggiunge, poi, di sentire la sua mancanza non solo come genitore ma anche come artista: "È un vuoto incolmabile: era un vulcano di idee". Lei e sua sorella Susanna sono cresciuto nel dietro le quinte del Teatro Sistina: "Mio padre non era mai serioso, il camerino un parco giochi: si divertiva a sbeffeggiare tutti, oltre a sé stesso e, durante le pause, imbracciava la chitarra e cominciava a cantare".

Gigi Proietti e Heather Parisi nel programma Fantastico 4 del 1983

Anche nel privato è sempre stato una persona speciale, unico difetto: la pigrizia. "Lavorava fino a tarda notte in teatro. La mattina mamma gli portava la colazione a letto e se gli chiedevamo: papà, andiamo a fare una passeggiata? Lui ci guardava stranito e ribatteva: ‘na passeggiata? Per carità! – rivela Carlotta Proietti – Insomma, non era un papà che ti accompagnava a scuola, la sua una presenza discontinua. Persino le vacanze raramente si facevano insieme, perché era spesso impegnato nelle tournée". In casa, però, non sono mai mancare le risate: "Certo, non era spumeggiante come in scena, ma tendeva a sdrammatizzare qualunque problema".

"Non ha mai sposato mia madre, le diceva: ‘Siamo andati bene fino ad ora, perché le nozze?'"

Carlotta Proietti racconta che suo padre non era incline ad alzare la voce o a fare scenate. "Una volta, non gli mancò la battuta sdrammatizzante. Ero stata beccata a scuola a fumare una sigaretta e la preside mi espulse per alcuni giorni – ricorda – Tornai a casa con la coda fra le gambe e quando fui costretta a comunicargli la punizione, lui mi guarda stupito e ribatte: ‘Perché ti hanno punito? A scuola non se può fuma'?'". Per quasi sessant'anni Sagitta Alter è stata al fianco di Gigi Proietti ma non si sono mai diventati marito e moglie: "Lui diceva: siamo antichi concubini. Papà era scaramantico e affermava: siamo andati bene fino adesso, perché dobbiamo sposarci?"