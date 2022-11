Gianfranco Gallo: “Ce l’ho con chi prepara le interviste, non con Rai e mio fratello Massimiliano” Dopo il clamore delle sue parole su Facebook, l’attore precisa a Fanpage.it: “Non mi interessa che mio fratello non mi nomini, ma è assurdo che chi lavora in redazione prepari qualcosa legato alla mia famiglia ed io non venga citato”.

Gianfranco Gallo, dopo il clamore delle sue parole pubblicate in un post su Facebook e riprese da Fanpage.it, precisa al nostro giornale: "Avevo scritto un post in modo scherzoso, ma non sono contro la Rai. Non ce l'ho neanche con mio fratello. Mi sono rivolto chiaramente alle redazioni, ai giornalisti che preparano le interviste".

In foto: a sinistra, Massimiliano Gallo; al centro, Nunzio Gallo (padre); a destra, Gianfranco Gallo.

Il post di Gianfranco Gallo era riferito alla sua assenza nei segmenti dedicati alla famiglia – i ricordi del padre dei due fratelli, Nunzio Gallo, e della madre, Bianca Maria Varriale – durante le recenti interviste di Massimiliano Gallo, tra cui quella a "Domenica In" del 6 novembre. L'attore spiega: "Come fanno a ignorare la mia esistenza? Ma lo dico ridendo. Se fai il discorso sulla famiglia Gallo, senza menzionare me, quando anche la sera prima passa un film con me in Rai, diventa una situazione paradossale".

Gianfranco e Massimiliano Gallo in uno spettacolo teatrale (Comicissimi Fratelli 2018/19)

Gianfranco Gallo ribadisce che "in una settimana sono andati in onda due film con me, Non ci resta che il crimine e School of Mafia, non è possibile essere ignorato. Probabilmente le redazioni dovrebbero parlare d'altro, impostare un discorso in maniera diversa ma non parlare della famiglia".

Non mi interessa che lui non mi nomini, va benissimo (anche se mi dispiace umanamente) finché parla di quel che sta facendo. Ma è assurdo che chi lavora in redazione prepari qualcosa legato alla mia famiglia ed io non venga citato. Se è fatto di proposito è un errore grave, altrimenti è imperdonabile ignoranza. Né io potrei andare ospite in alcuni pur seguitissimi programmi perché per natura non mi trovo a parlare di me, è una mia pecca, per cui non c'è alcun tipo di problema. È solo una questione di verità.

Tra gli ultimi film di Gianfranco Gallo, "L'ombra di Caravaggio" di Michele Placido, prodotto proprio con Rai Cinema. Il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022 ed è in sala dal 3 novembre 2022. Attualmente è impegnato sul set del secondo film di Davide Minnella e sulla fiction di Canale 5 con Massimo Ranieri, "La voce che hai dentro".