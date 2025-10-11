Giampaolo Morelli: “La dislessia ha causato la mia depressione. Con Gloria più siamo in crisi e più facciamo l’amore”

Giampaolo Morelli e la compagna Gloria Bellicchi si sono raccontati a Verissimo. La coppia ha parlato degli alti e bassi della loro storia d’amore, ma anche della dislessia che accomuna l’attore e i suoi due figli.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giampaolo Morelli e la compagna Gloria Bellicchi si sono raccontati nel salotto di Verissimo. Dopo quindici anni di amore, hanno deciso di scrivere un libro insieme, "Dislessico famigliare", in cui affrontano il tema della dislessia. Un problema che Giampaolo Morelli e i suoi figli Gianmarco e Pier Maria conoscono da vicino. L'attore ha spiegato: "La nostra vita, in quanto dislessici, non è semplice. Ma neanche quella di Gloria, che ha a che fare quotidianamente con tre persone dislessiche".

La storia d'amore di Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi tra alti e bassi. L'attore è sempre molto sincero quando decide di raccontarsi. Anche nel salotto di Silvia Toffanin non ha fatto eccezione. Ha spiegato che nella relazione con l'ex Miss Italia ci sono alti e bassi come in tutte le coppie. Non sono sposati ma, assicura, "ci stiamo pensando". Quindi ha confidato che a volte capitano momenti di vita più complessi che poi causano delle crisi nella loro coppia:

Sono stato fortunato a incontrarla, però è inutile dire che tutto è meraviglioso. Ci sono dei momenti di grande difficoltà. In alcuni momenti possono esserci più incomprensioni, più distanza, in altri c'è grande calore e vicinanza. Di base c'è sempre voglia di proteggerla e di stare con lei, che è la mia famiglia. […] Più siamo in crisi, più passione c'è, più facciamo l'amore. C'è più voglia di ritrovarsi.

Silvia Toffanin non si è trattenuta: "Ma siete venuti qua per lasciarvi? Mi sto spaventando".

La dislessia e come ha influenzato la vita di Giampaolo Morelli e dei suoi figli. Morelli ha raccontato che le maestre non comprendevano il fatto che fosse dislessico e attribuivano i suoi problemi scolastici a scarsa intelligenza: "Dicevano a mia madre: ‘Il ragazzo si applica pure, ma è completamente scemo‘. Ma il dislessico ha semplicemente una testa che funziona in maniera diversa, non è che non funziona". Ha aggiunto che la dislessia ha anche causato problemi profondi: "La dislessia mi ha portato anche a una profonda depressione. Perché sin da piccolo viene minata la tua sicurezza, il tuo credere in te stesso. Ti senti sempre inadeguato, inferiore". Gloria Bellicchi, dunque, ha preso la parola e ha spiegato di essersi resa conto che qualcosa non andava quando il figlio Gianmarco faceva più fatica rispetto agli altri bambini a compiere le tipiche tappe dell'infanzia, come attaccarsi al seno o camminare: "Gianmarco è disprassico, la disprassia è una difficoltà di organizzazione del movimento. Ma mi dicevano che lo viziavo troppo". Durante il Covid, Giampaolo Morelli ha osservato suo figlio mentre faceva didattica a distanza e così ha avuto la certezza che avesse il suo stesso problema: