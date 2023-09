Francesco Facchinetti: “Ho rischiato l’arresto in Honduras, salvato grazie al brano con Pavarotti” Ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo, Francesco Facchinetti ha raccontato di quella volta in cui ha rischiato l’arresto ed è stato salvato grazie al brano con Luciano Pavarotti. In Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi, è stato scambiato per un delinquente della zona.

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Facchinetti ha rischiato l'arresto. Ospite del nuovo programma di Caterina Balivo, La Volta Buona, il conduttore ha raccontato una disavventura che gli è capitata quando si trovava in Honduras come inviato dell'Isola dei Famosi nel 2010: da lontano è stato scambiato per il membro di una banda di delinquenti. A salvarlo il brano fatto con Luciano Pavarotti.

Il racconto di Francesco Facchinetti

Nello studio di La Volta Buona, Caterina Balivo ha mostrato al suo ospite due carte, una raffigurante la galera e l'altra il tenore Luciano Pavarotti. A quel punto, Facchinetti ha scherzato: "Sono un catalizzatore di cose strane". Poi ha spiegato in che modo queste due immagini sono per lui legate. Si trovava in Honduras come inviato per l'Isola dei Famosi, quando la polizia l'ha fermato:

Ero in spiaggia di giorno, non avevo niente da fare e camminavo a petto nudo per incontrare qualcuno. Lì c'è una banda di delinquenti che si chiama 18, perché ha il numero 18 tatuato sulla pancia. Io sfiga vuole che ho un 8 tatuato sulla pancia. La polizia da lontano, probabilmente uno un po' miope, ha pensato che io fossi uno di quelli. Adesso fa ridere, ma in Honduras quando ti portano dentro non è che fa molto ridere.

Facchinetti salvato da Pavarotti

Facchinetti ha provato a spiegare agli agenti che si trovava lì per lavoro, come inviato del programma italiano. Loro però volevano vedere la licenza come prova, che il noto dj e produttore non portava con sé. A salvarlo, allora, è stato il featuring fatto con Luciano Pavarotti, Ti Adoro, pubblicato nel 2004:

