Francesca Fialdini: “Ho un fidanzato ma non mi piace esporlo” La conduttrice di “A ruota libera” si racconta nell’ultimo numero di “Confidenze”: “Sono stata legata a un ragazzo che non voleva che facessi questo lavoro. Ora ho un fidanzato ma non voglio esporlo”.

Francesca Fialdini, dopo una stagione lavorativa piena di impegni, sogna un 2023 all'insegna della leggerezza e, soprattutto, dell'amore. Ma quello con la A maiuscola. Sono le sue "Confidenze" all'ultimo numero uscito: per lei copertina e intervista principale. "Ho chiuso il 2022 con un po' di ansia per tutti gli impegni", racconta Francesca Fialdini, "avevo pensato a un Natale più sentimentale che commerciale. I miei genitori si sono rassegnati al fatto che sono sempre di corsa e fanno sempre i conti con le mie assenze".

Le parole di Francesca Fialdini

Gli impegni alla tv non le hanno impedito di ritagliarsi un po' di tempo per stare con i suoi genitori durante le feste. Poi, per quanto riguarda il 2023 c'è una succosa novità: l'amore.

Ho un fidanzato ma non voglio esporlo. Ci stiamo e c'è un bello scambio e ridiamo tanto. Di lui mi fido, però mi piace anche fare cose da sola. Ho la mia casa.

L'amore passato

La conduttrice di "Da noi…a ruota libera", il programma che chiude la domenica pomeriggio di Rai1, poi confessa sugli amori passati:

Sono stata legata molti anni a un ragazzo di Lecco. Sembrava orgoglioso del mio percorso, invece un giorno mi ha detto: ‘Se pensi a una famiglia devi lasciare il lavoro'. Era inaccettabile. L'indipendenza è fondamentale per una donna. Comunque non ho rimpianti, ho cercato di dare il massimo anche se a un certo punto ho sentito l'esigenza di capire che le mie scelte erano frutto della mia libertà o avevano motivazioni inconsce.

Poi rivela: "Sono andata in analisi, che mi ha fornito una chiave di lettura: a volte ereditiamo traumi familiari che ci condizionano". In ultimo, Francesca Fialdini consiglia un libro: "Mi fa sempre compagnia un libro. L'ultimo è stato Dieci donne di Marcela Serrano che vi suggerisco. Ma ho anche altri consigli: non trascuratevi".