Flora Canto: “Mia figlia ha scambiato Can Yaman per suo padre, in effetti c’è una somiglianza con Enrico Brignano”

Flora Canto ha svelato, con un pizzico di ironia, un simpatico aneddoto che riguarda la figlia Martina. L’attrice e moglie di Enrico Brignano ha raccontato: “Ha visto Can Yaman in TV e lo ha scambiato per suo padre”.

Flora Canto ha raccontato un simpatico aneddoto che riguarda la figlia Martina. La bambina ha 8 anni ed è la primogenita dell'attrice e di Enrico Brignano. La coppia ha anche un maschietto, Niccolò, nato nel 2021. Flora Canto, ospite della puntata de La volta buona trasmessa martedì 30 dicembre, ha raccontato a Caterina Balivo che la figlia avrebbe scambiato Can Yaman per suo padre mentre guardava una puntata della serie record di ascolti Sandokan.

Flora Canto e il simpatico aneddoto sulla figlia Martina. Flora Canto è tra i milioni di italiani che hanno guardato la serie Sandokan. Nel ruolo della Tigre della Malesia, Can Yaman. Secondo quanto ha raccontato l'attrice, la piccola Martina – quando ha visto l'attore turco in TV – era convinta che fosse suo padre Enrico Brignano:

L'altra sera guardavamo Sandokan e mia figlia come l'ha visto ha detto: "Papà". Lei, subito, quando l'ha visto ha detto così.

In studio sono scoppiati tutti a ridere. Flora Canto ha proseguito nel suo racconto: "Le ho detto ‘No, c'è una somiglianza ma non è papà". E ha ironizzato dicendo che in fondo anche lei – quando ha visto Can Yaman nei panni di Sandokan – era convinta che fosse il suo compagno.

Il commento di Caterina Balivo è stato: "È proprio figlia di Enrico Brignano". E Flora Canto, sempre in tono scherzoso, ha colto l'occasione per ribadirlo: "No, non è figlia di Can Yaman. Non lo è purtroppo. Non lo è perché è di Enrico". Flora Canto e Enrico Brignano stanno insieme da ormai undici anni. Era il 2014, infatti, quando si sono fidanzati. Il matrimonio, invece, è stato celebrato nel 2022. La coppia ha due figli. Martina è nata nel 2017, mentre il secondogenito Niccolò è venuto alla luce nel 2021. I due sono più affiatati che mai. Spesso, oltre alla vita privata, condividono anche alcune esperienze lavorative.