Flora Canto in lacrime, Enrico Brignano si commuove: “Il giorno delle nozze ho ringraziato suo padre” Ospiti della trasmissione Verissimo, Enrico Brignano e Flora Canto hanno raccontato tutte le emozioni provate nel giorno del loro matrimonio.

A cura di Daniela Seclì

Enrico Brignano e Flora Canto hanno raccontato le emozioni del loro matrimonio a Verissimo. La coppia è stata ospite del programma di Silvia Toffanin, sabato 17 settembre. Un'intervista carica di emozioni, dove non sono mancate le lacrime dei due attori.

Le lacrime di Flora Canto e l'emozione di Enrico Brignano

Flora Canto, dopo aver visto le immagini del matrimonio con Enrico Brignano, non è riuscita a trattenere le lacrime: "Aspetta, parla tu". Il marito è prontamente intervenuto e ha raccontato: "Non pensavo mi cogliesse un'emozione così grande. Data la mia età e il mestiere che faccio, pensare di andare all'altare con due bambini, con la prova già esistente, viva, in carne ed ossa dell'amore e tenerli in braccio. Sposarsi in quel momento lì, credo sia qualcosa che non può essere detto. Può solo essere provato". E ha concluso:

Nella mia testa avevo già visto la scena, ma la realtà ha superato di gran lunga la mia fantasia. È stato bellissimo anche l'incontro con suo padre. Gli ho detto all'orecchio una parola semplice: "Grazie", non riuscivo a dire altro. L'ho ringraziato e lo ringrazierò sempre.

A questo punto, si è commosso anche lui. Inoltre, per l'attore è stato particolarmente intenso rileggere la lettera che ha indirizzato a suo padre, morto 11 anni fa.

Il colpo della strega nel giorno del sì

E dire che il giorno delle nozze era iniziato nel peggiore dei modi. Non solo pioveva, ma Enrico Brignano si è svegliato con un forte mal di schiena e ha iniziato a lamentarsi per il dolore: "Avevo un mal di schiena! Il colpo della strega, che non ho mai avuto". Flora Canto ha spiegato: "Io cercavo di tranquillizzarlo, pensavo scherzasse. Poi ho capito che era una cosa molto grave. Abbiamo chiesto aiuto e sono arrivate tutte le punture". Il resto è stato in discesa. La loro vita coniugale ha avuto inizio.