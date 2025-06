video suggerito

Jey Lillo in lacrime all'Isola, lo sfogo a pochi giorni dalla finale: "Penso alle porte che ho sfondato per essere qua" Nelle ultime ore, non a caso, Jey Lillo si è lasciato andare a un pianto liberatorio all'Isola dei Famosi 2025. Il naufrago ha anche parlato del rapporto con i suoi genitori: "Hanno sempre lasciato che scegliessi io per la mia vita, sotto sotto sapevano che potevo fare grandi cose".

A cura di Sara Leombruno

Manca sempre meno alla finale dell'Isola dei Famosi 2025, che verrà trasmessa mercoledì 2 luglio su Canale 5. Il tempo che i naufraghi dovranno trascorrere in Honduras diminuisce ora dopo ora e, come è normale che sia, molti di loro stanno facendo i conti con le loro emozioni alla fine di un percorso importante. Nelle ultime ore, non a caso, Jey Lillo si è lasciato andare a un pianto liberatorio.

Le lacrime di Jey Lillo all'Isola dei Famosi

Nel pomeriggio di giovedì 26 giugno Jey Lillo è scoppiato in lacrime: "Ripensavo a tutta la strada che ho fatto per essere qua, è immensa, a tutti i sacrifici che ho fatto, le porte che ho sfondato, tutte le finestre che ho rotto per andare sempre avanti, mi hanno fatto commuovere e pensare tanto", ha confessato. Il naufrago ha deciso di prendersi un momento per tirare un bilancio sul suo percorso nel reality condotto da Veronica Gentili: "Non me lo prendo mai e qui forse era la cosa giusta, l'Isola toglie e l'Isola dà. A me ha dato tanto, veramente tanto".

Il racconto sul rapporto con i suoi genitori: "Mi hanno sempre lasciato scegliere"

Conversando con Cristina Plevani, Jey Lillo ha anche parlato del rapporto con i suoi genitori: "Io oggi sono esattamente il ragazzo che volevo essere da bambino, fin da piccolo ho cercato di capire me stesso, credo che nella vita bisogni sempre cercare di trovare la propria strada e quello che ci fa felice", le parole. In questo percorso, fondamentale è stato l'appoggio di sua madre e suo padre: "Hai avuto dei genitori che ti hanno assecondato, sono stati comunque bravi", ha commentato Plevani. "Più che assecondarmi, mi hanno lasciato fare, li ringrazio per questo, perché hanno capito. Anche se a malincuore, hanno lasciato scegliere me. Sotto sotto sapevano che potevo fare grandi cose", ha concluso il napoletano.