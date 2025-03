Fiordaliso: “Vasco Rossi mi piaceva, ma lui non mi vedeva proprio. Odio il tempo che passa, il fisico e la voce cedono”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Fiordaliso si è raccontata in una lunga intervista. L'artista, che oggi ha 69 anni, ha tracciato un bilancio della sua vita, riportando alla mente anche alcuni ricordi del passato. Fiordaliso ha avuto il primo figlio a 15 anni:

Ho avuto il mio primo figlio a 15 anni. A casa scatenai un piccolo terremoto. E mi ritrovai al Villaggio della madre e del fanciullo (una casa famiglia, ndr). Arrivai incinta di quattro mesi con la pancia piatta. Il giorno dopo iniziò a crescere.

Fiordaliso e la vita a 69 anni

Fiordaliso ha rilasciato un'intervista a Sandra Cesarale per il Corriere della Sera. Il 19 febbraio ha compiuto 69 anni, ma ha spiegato che nel giorno del suo compleanno preferisce spegnere il telefono perché ritiene che non ci sia niente da festeggiare. L'artista ha raccontato com'è la sua vita a 69 anni.

La mia è una vita tranquilla, abito tra Roma e Piacenza, penso alla mia famiglia, ai miei nipoti. Sono molto felice dei miei figli. Sono stata benedetta, ho potuto mantenerli da sola, con il mio lavoro, mi sono realizzata.

Ammette, tuttavia, che l'idea del passare del tempo la disturba: "Lo odio, lo odio, lo odio. Non tanto per le rughe ma perché mi stanco di più e la voce, che a vent’anni era sempre perfetta, ora ha bisogno di cure, la devo trattare come un calice di cristallo. Il problema è che la testa è rimasta a trent’anni ma il fisico cede".

I ricordi di Fiordaliso, la cotta per Vasco Rossi e il primo figlio a 15 anni

Fiordaliso ha ricordato il debutto a Sanremo 1982 con Vasco Rossi e Zucchero. Il rapporto con Fornaciari sembra essersi interrotto. Non hanno mai discusso, semplicemente hanno "preso strade diverse". Vasco Rossi, invece, ha avuto modo di rivederlo:

Due o tre anni fa, in Puglia. Il nostro è stato un abbraccio anni Ottanta, siamo tornati indietro nel tempo. E i suoi occhi blu sono sempre gli stessi, il suo sguardo non si batte. Se ne ero innamorata? È un parolone. Mi piaceva, ma lui non mi vedeva proprio.