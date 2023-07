Federico Rossi sul bacio alla ragazza del Tim Summer Hits: “I nostri occhi si erano già incrociati” Federico Rossi risponde a Fanpage.it in merito al bacio dato alla ragazza in prima fila durante l’esibizione al Tim Summer Hits: “In quel momento mi sono sentito di fare quella cosa e l’ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno. I nostri occhi si erano già incrociati, dopo il concerto mi è venuta a salutare”.

Federico Rossi commenta a Fanpage.it il bacio dato alla ragazza in prima fila durante l'esibizione del Tim Summer Hits. Il video ha scatenato i social, dividendo l'opinione tra chi ha pensato alla solita trovata pop per catturare l'attenzione e chi ha reputato il gesto un po' azzardato. Sta di fatto che l'identità della ragazza è finita nei radar e dopo qualche ora si è ipotizzato fosse o un'attrice messa lì appositamente per creare l'interazione con lui o addirittura la sua nuova fidanzata, posizionata nelle prime file senza cellulare in mano proprio perché molto vicina al cantante.

A quanto pare nessuna delle due versioni ha trovato riscontro nelle parole di Federico Rossi che, durante un'intervista con Fanpage.it (la cui versione integrale uscirà domani nella sezione music con passaggi sul singolo Maledetto mare, sul percorso che sta portando al nuovo album e sul passato con Benji), ha dichiarato:

Si è creato un bel polverone, ma non mi aspettavo che potesse scatenarlo una cosa così. In quel momento mi sono sentito di fare quella cosa e l'ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ovviamente, anche perché non sono una persona che fa cose estreme. Per me era show e ritornando al discorso del palco che mi è mancato, succede che quando sono lassù cerco di lasciarmi andare completamente.

Alla domanda su se conoscesse da prima del bacio la ragazza in questione ha risposto: "I nostri occhi si erano già incrociati, dopo il concerto mi è venuta a salutare, era serena, credo che sia stato un bel momento. Mi ha dato una scossa emotiva che mi è piaciuta". La conoscenza sta proseguendo? "Posso dirti che ci sono buone vibrazioni", ha concluso Federico Rossi.