Fausto Lama sulla rottura con California: “La differenza d’età ha inciso, dopo i 45 anni cambi prospettiva”

La storia d’amore tra Fausto Lama (nome d'arte di Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano) è stata per anni il manifesto dell’indie-pop italiano: un sodalizio artistico e sentimentale nato tra i banconi di un negozio di dischi e arrivato fino al palco di Sanremo. Eppure, quel legame che sembrava indissolubile si è spezzato a pochi mesi dal matrimonio, celebrato civilmente nell'ottobre 2024. In un'intervista, Lama è tornato a riflettere sui motivi della rottura, puntando il dito su un fattore determinante: la differenza d’età.

Il peso degli anni e il cambio di visione

Ospite del podcast SuperNova di Alessandro Cattelan, l'artista ha dichiarato che i dieci anni di scarto tra lui (47 anni) e Mesiano (36 anni) hanno iniziato a pesare proprio nel momento della massima esposizione mediatica. Se in una prima fase del rapporto il divario generazionale non era stato un ostacolo, con il tempo le prospettive sono cambiate: "Magari c'è un momento in cui tu puoi stare anche con una persona che ha 20 anni più di te”, però poi arriva “un momento in cui no”.

Il musicista ha sottolineato come, superata quell'età, cambi radicalmente il modo di approcciarsi alla vita e alle relazioni. Se prima dei 45 si tende a credere che ogni problema possa essere risolto e ogni ferita guarita, dopo subentra la consapevolezza che alcune dinamiche sono destinate a esaurirsi. Francesca oggi ha la stessa età che aveva Fausto quando si sono conosciuti, ma lui ammette di essere ormai una persona diversa, consapevole che certe cose non si possono più aggiustare, ma sono destinate a scemare col tempo.

"Un tour angosciante": l'addio sul palco

Il racconto di Fausto si fa particolarmente toccante quando descrive i mesi successivi alla decisione di separarsi, avvenuta nel marzo 2025. La rottura è arrivata in concomitanza con i preparativi del tour, costringendo i due a condividere il palco pur non essendo più una coppia. Un’esperienza definita dal cantante come "angosciante", soprattutto perché la loro musica è sempre stata un diario condiviso della loro intimità. Cantare ogni sera canzoni nate dal loro amore mentre il matrimonio era già finito ha significato ripercorrere costantemente quel dolore. Tuttavia, Lama ha rintracciato un lato dolce in questa situazione paradossale: le venti date del tour si sono trasformate in un lunghissimo addio.