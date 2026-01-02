Coma Cose, Fausto Lama spiega perché è finita con California: “Sentimento assopito, siamo andati in burnout”
Lo scorso ottobre, i Coma Cose – Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli – che formano i Coma Cose hanno annunciato la separazione. Zanardelli, in queste ore, ha pubblicato un singolo da solista. Si intitola A tanto così e lo firma con lo pseudonimo Fausto Lama. Nel testo parla di una donna che scintilla e che ha preso e dato calci al cuore. Si tratta della sua ex, nota anche con il nome d'arte California. L'artista ritiene che in quanto cantautore debba parlare del suo vissuto. Non intende lasciarsi travolgere dal gossip o replicare ai commenti, parla attraverso la musica.
Fausto Zanardelli parla della fine del matrimonio con Francesca Mesiano. Dopo dieci anni di fidanzamento, Fausto Lama e California si erano sposati a ottobre del 2024. Un anno dopo hanno annunciato la separazione. In un'intervista rilasciata a Andrea Laffranchi per il Corriere della Sera, il cantautore ha spiegato perché la relazione è finita. Innanzitutto ha precisato che "il progetto era già collassato a livello creativo". Avevano già stabilito, infatti, che “Vita fusa”, sarebbe stato l'ultimo album insieme. Un modo per "tutelare la coppia", chiudendo il mondo fuori. Poi, però, è giunta la consapevolezza che il sentimento si era ormai affievolito:
Ci siamo resi conto che la musica era quello che ci teneva insieme e che il sentimento si era già assopito. Mischiare amore e musica è pericolosissimo. A un certo punto si fondono, una diventa il simulacro dell’altra e non sai più di cosa sei innamorato: di una canzone, di una proiezione.
La decisione di annullare gli show nei palazzetti. Fausto Zanardelli ha spiegato che avevano deciso di fare quei concerti quando c'era ancora serenità tra loro. Un modo per mettere un punto e salutare il pubblico. Poi, le cose sono cambiate: "Quando ti lasci dopo un decennio, vieni travolto da così tante sensazioni che l’idea dei concerti finisce all’ultimo posto". I problemi che riscontravano sul lavoro, diventavano oggetto delle loro conversazioni serali. Non riuscivano più a essere lucidi o rilassati: "Si crea una tensione che ti manda in burnout". Il cantautore non era più in grado di definire con esattezza la sua identità, a fare una distinzione tra quello che era realmente, il modo in cui lo vedeva il pubblico e ciò che rappresentava nella coppia: "È stata una bellissima gabbia".
Che rapporto hanno oggi i Coma Cose. Zanardelli ha dichiarato che l'amore si è trasformato. Che tra loro restano amicizia e rispetto, "quello che manca è la benzina per una relazione sentimentale". Al momento il progetto Coma Cose è fermo, ma il cantautore non esclude che un domani possano tornare a lavorare insieme. E rivendica la frase "L'addio non è una possibilità" contenuta in una loro canzone, perché al netto dell'addio fisico, quello "mentale" non avverrà mai: "È stato un pezzo di vita importante. Sappiamo che ci saremo sempre come persone".
Il testo di A tanto così di Fausto Lama
E i miei peggiori rimpianti
li ho lasciati sopra i davanzali delle case degli altri
con i miei migliori accendini
e tu che combini, seh
che la differenza tra un bacio ed un morso
non sono i canini, seh
ma sono i casini
che ancora ti fai
ma poi come stai
di giorno sbadigli
come me
le amiche coi figli
ma a te chi ti ferma
che ancora scintilli
dal Pigneto ai Navigli
mica dalle suore hai fatto le scuole
di calci del cuore
ne hai presi e ne hai dati
un po’ come me
che sto vivendo
a tanto così
dall’essere felici
a tanto così
dall’essere capiti
a tanto così
dal non sentisi dire un’altra volta
che tanto è così
così
che tanto è così
Nei verbi al futuro
c’è un posto al sicuro
ma serve un’idea
andare in palestra, andare ai concerti
andare in apnea
che la differenza tra un amore e un fucile
sono solo pallottole
quindi proteggi le costole
se ora ti senti
a tanto così
dall’essere felici
a tanto così
dall’essere capiti
a tanto così
dal non sentisi dare un’altra colpa
che tanto è così
che poi finisce tutto
che tanto è così
che il cuore si è distrutto
a tanto è così
dall’ammettere che
ci si sente più vivi sbagliando
e pensare che eravamo
a tanto così
ma l’amore ci è passato
a tanto così.