Coma Cose, Fausto Lama spiega perché è finita con California: “Sentimento assopito, siamo andati in burnout”

Fausto Lama ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con California. I Coma Cose hanno annunciato la separazione lo scorso ottobre dopo un anno di matrimonio. In che rapporti sono oggi.

Lo scorso ottobre, i Coma Cose – Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli – che formano i Coma Cose hanno annunciato la separazione. Zanardelli, in queste ore, ha pubblicato un singolo da solista. Si intitola A tanto così e lo firma con lo pseudonimo Fausto Lama. Nel testo parla di una donna che scintilla e che ha preso e dato calci al cuore. Si tratta della sua ex, nota anche con il nome d'arte California. L'artista ritiene che in quanto cantautore debba parlare del suo vissuto. Non intende lasciarsi travolgere dal gossip o replicare ai commenti, parla attraverso la musica.

Fausto Zanardelli parla della fine del matrimonio con Francesca Mesiano. Dopo dieci anni di fidanzamento, Fausto Lama e California si erano sposati a ottobre del 2024. Un anno dopo hanno annunciato la separazione. In un'intervista rilasciata a Andrea Laffranchi per il Corriere della Sera, il cantautore ha spiegato perché la relazione è finita. Innanzitutto ha precisato che "il progetto era già collassato a livello creativo". Avevano già stabilito, infatti, che “Vita fusa”, sarebbe stato l'ultimo album insieme. Un modo per "tutelare la coppia", chiudendo il mondo fuori. Poi, però, è giunta la consapevolezza che il sentimento si era ormai affievolito:

Ci siamo resi conto che la musica era quello che ci teneva insieme e che il sentimento si era già assopito. Mischiare amore e musica è pericolosissimo. A un certo punto si fondono, una diventa il simulacro dell’altra e non sai più di cosa sei innamorato: di una canzone, di una proiezione.

La decisione di annullare gli show nei palazzetti. Fausto Zanardelli ha spiegato che avevano deciso di fare quei concerti quando c'era ancora serenità tra loro. Un modo per mettere un punto e salutare il pubblico. Poi, le cose sono cambiate: "Quando ti lasci dopo un decennio, vieni travolto da così tante sensazioni che l’idea dei concerti finisce all’ultimo posto". I problemi che riscontravano sul lavoro, diventavano oggetto delle loro conversazioni serali. Non riuscivano più a essere lucidi o rilassati: "Si crea una tensione che ti manda in burnout". Il cantautore non era più in grado di definire con esattezza la sua identità, a fare una distinzione tra quello che era realmente, il modo in cui lo vedeva il pubblico e ciò che rappresentava nella coppia: "È stata una bellissima gabbia".

Che rapporto hanno oggi i Coma Cose. Zanardelli ha dichiarato che l'amore si è trasformato. Che tra loro restano amicizia e rispetto, "quello che manca è la benzina per una relazione sentimentale". Al momento il progetto Coma Cose è fermo, ma il cantautore non esclude che un domani possano tornare a lavorare insieme. E rivendica la frase "L'addio non è una possibilità" contenuta in una loro canzone, perché al netto dell'addio fisico, quello "mentale" non avverrà mai: "È stato un pezzo di vita importante. Sappiamo che ci saremo sempre come persone".

Il testo di A tanto così di Fausto Lama

E i miei peggiori rimpianti

li ho lasciati sopra i davanzali delle case degli altri

con i miei migliori accendini

e tu che combini, seh

che la differenza tra un bacio ed un morso

non sono i canini, seh

ma sono i casini

che ancora ti fai

ma poi come stai

di giorno sbadigli

come me

le amiche coi figli

ma a te chi ti ferma

che ancora scintilli

dal Pigneto ai Navigli

mica dalle suore hai fatto le scuole

di calci del cuore

ne hai presi e ne hai dati

un po’ come me

che sto vivendo

a tanto così

dall’essere felici

a tanto così

dall’essere capiti

a tanto così

dal non sentisi dire un’altra volta

che tanto è così

così

che tanto è così

Nei verbi al futuro

c’è un posto al sicuro

ma serve un’idea

andare in palestra, andare ai concerti

andare in apnea

che la differenza tra un amore e un fucile

sono solo pallottole

quindi proteggi le costole

se ora ti senti

a tanto così

dall’essere felici

a tanto così

dall’essere capiti

a tanto così

dal non sentisi dare un’altra colpa

che tanto è così

che poi finisce tutto

che tanto è così

che il cuore si è distrutto

a tanto è così

dall’ammettere che

ci si sente più vivi sbagliando

e pensare che eravamo

a tanto così

ma l’amore ci è passato

a tanto così.