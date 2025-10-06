I Coma Cose si sono lasciati: “Abbiamo dato troppe cose per scontate, il lavoro ha spento la vita privata”

I Coma Cose si sono lasciati. Da mesi si rincorrevano voci che parlavano di separazione per Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli che nell'ottobre 2024 erano diventati marito e moglie dopo nove anni di fidanzamento. A luglio alcune foto di lei con un altro uomo avvaloravano la tesi di un allontanamento: negli ultimi minuti con un post congiunto hanno annunciato la rottura definitiva.

L'annuncio dei Coma Cose

"Ebbene si… Fausto e Francesca si sono lasciati": così comincia il lungo messaggio social lanciato pochi minuti fa dal profilo Instagram dei Coma Cose. Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano hanno deciso di separarsi mesi fa, ma soltanto adesso hanno deciso di rendere pubblica la loro scelta. "È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni" hanno continuato, prima di spiegare che ad allontanarli è stato il troppo lavoro che "ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta". "Più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere", hanno aggiunto. Erano insieme da 10 anni e dopo i ringraziamenti a tutti coloro che li hanno sostenuti e incontrati, hanno sottolineato che proveranno a non perdersi di vista, "non essendoci rancore tra noi", citando una frase famosa della loro canzone "L'addio non è una possibilità". Così si conclude il lungo messaggio: "Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo".

Il matrimonio un anno fa dopo 9 anni insieme

Un anno fa Francesca e Fausto dei Coma Cose convolavano a nozze, dopo aver superato una crisi. La loro storia era cominciata a Milano nel 2017 e sin da subito iniziarono a collaborare insieme: il successo è esploso con Fiamme negli occhi, brano presentato a Sanremo nel 2021, e da allora le loro canzoni sono diventate hit ascoltate in tutte le radio. Hanno parlato della loro storia d'amore e delle loro crisi nei loro testi, ma ora sembrerebbero essere arrivati a un punto di non ritorno. La separazione definitiva segna anche la fine del duo.