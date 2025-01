video suggerito

FantaSanremo dopo il ritiro di Emis Killa: "Era l'artista più selezionato, cambieremo una regola" FantaSanremo 2025 torna anche quest'anno, ma a pochi giorni dal via al Festival esplode il caso Emis Killa, che ha deciso di ritarsi. Gli organizzatori spiegano a Fanpage cosa succede adesso a chi ha già fatto la sua squadra e raccontano i casi più eclatanti degli ultimi giorni: "Dopo l'annuncio delle cover boom di inserimenti di Lucio Corsi in squadra per il duetto con Topo Gigio".

A cura di Andrea Parrella

Se il Festival di Sanremo negli ultimi anni ha scoperto un seguito annidato in fasce di pubblico prima restie a seguire la settimana festivaliera, è anche grazie al FantaSanremo, gioco corsaro inventato da un gruppo di ragazzi marchigiani, diventato in poche edizioni una vera e propria comunità. Ecco perché dopo l'annuncio del ritiro di Emis Killa saranno stati in molti a saltare dalla sedia, chiedendosi: ma adesso che succede al FantaSanremo? Lo abbiamo chiesto direttamente a loto, nel caos della riorganizzazione dopo la conferma di Carlo Conti del ritiro dell'artista.

Allora, adesso cosa succede?

Il problema per noi è di tipo informatico, ma risolvibile. Lui era il più scelto tra tutti gli artisti, forse perché era un outsider, costava 12 baudi e molti avevano deciso di schierarlo sperando portasse punti, visto che da un rapper ti aspetti qualche follia.

Cosa succederà a chi lo aveva in squadra?

Stiamo valutando come muoverci a livello di meccanica di gioco. Verosimilmente introdurremo un cambio di regola per cui se si tiene un artista ritirato in squadra e non lo si cambia prima del Festival, quell'artista a Sanremo farà zero punti. Ma c'è tempo, da qui fino all'inizio del Festival, per cambiare Emis Killa.

L'opzione di cambio era prevista indipendentemente dal suo ritito?

Assolutamente sì, ognuno può cambiare la squadra fino alle 23.59 del 10 di febbraio. Tutti quelli che faranno una squadra da domattina in avanti non potranno selezionare Emis Killa, chi lo terrà per errore avrà nella settimana un artista da zero punti in squadra.

Il fatto che gli artisti in gara diminuiscono vi creerà particolari problemi?

A noi toccherà inserire qualche modifica anche nella numerazione, visto che l'ultimo in classifica non sarà più il 30esimo, ma il 29esimo e quindi a quell'artista verrà dato il bonus ultimo posto. Ora che ci penso mi hai fatto ricordare un altro problema, ovvero che dovremo cambiare tutte le grafiche! (ride,ndr).

Per il resto come va questa edizione?

Stiamo andando benissimo, proprio stamattina abbiamo raggiunto il milione di iscritti, mi pare qualche ora prima dello scorso anno. Per quel che riguarda le squadre siamo in linea con lo scorso anno, c'è stato un boom particolare durante l'annuncio delle cover.

Quale?

Tutti hanno messo in squadra Lucio Corsi dopo l'annuncio del suo duetto con Topo Gigio. La sola cosa che è passata un po' in sordina è la nuova sigla, che avevamo annunciato a mezzogiorno e che uscirà venerdì e avrà come protagonista Cristina D'Avena. Direi che c'è tutto il tempo di gestirla.

Il vostro avvento è coinciso con l'era Amadeus. Ora che è arrivato Conti che rapporti avete con lui?

Con Conti abbiamo esattamente gli stessi rapporti che avevamo con Amadeus, cioè nessuno. Detto in maniera simpatica ovviamente, ci seguiamo su Instagram, mette mi piace a dei post, ma non abbiamo mai parlato di nulla.

L'anno scorso un po' di polemiche laterali erano nate su di voi, dai rapporti con la Rai che vi dà il patrocinio, all'influenza ipotetica sulla gara e quello che potrebbe accadere sul palco.

Infatti preferiamo avere questi rapporti, anche per mantenere le giuste distanze e non dargli fastidio.

La settimana di Sanremo sarà scandita dagli stessi appuntamenti?

Le grandi novità di questa settimana sono i cambiamenti di formazione durante la settimana e i bonus segreti che verranno svelati ogni sera. Questo farà sì che gli artisti non sappiano cosa porterà punti o meno. Dire "FantaSanremo" sul palco sarà un malus, con questo nuovo ciclo proviamo a tornare a quel fascino piratesco.

In effetti l'anno scorso, con l'annuncio della fine del ciclo a chiusura Sanremo, un certo panico lo avevate destato.

Un ciclo era finito e quel tipo di FantaSanremo con cinque artisti e un capitano doveva concludersi. Ora è cambiata la formula, c'è un fantallenatore attivo tutta la settimana, sette artisti, cinque titolari e due riserve, i bonus segreti che non conoscono nemmeno gli artisti. Se si legge il regolamento adesso non c'è nulla per cui l'artista possa prepararsi in anticipo. Poi se l'artista è così attivo e dentro al gioco da vedere la pubblicazione dei bonus alle 20.30 e andare sul palco pronto a fare qualcosa, tocca solo fare l'applaudo. È un regolamento che va verso la segretezza per favorire la spontaneità degli artisti.