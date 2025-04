video suggerito

Eleonora Daniele a Fanpage.it: "Annunciare la morte del Papa è la notizia che nessuno vorrebbe mai dare" La conduttrice di Storie Italiane è stata la prima a dare la notizia in diretta. A Fanpage.it ricorda: "È la notizia che nessuno vorrebbe mai dare. Ora è importante che tutte le preghiere arrivino a Papa Francesco".

"È stato uno dei momenti più tristi in tanti anni che ho vissuto in televisione e nel giornalismo". Con queste parole Eleonora Daniele racconta a Fanpage.it il momento in cui ha dato una notizia che nessuno si aspettava: comunicare in diretta la morte di Papa Francesco. Tutto è successo durante il suo programma Storie Italiane, alla mattina del lunedì di Pasquetta, praticamente in apertura di puntata. La conduttrice, visibilmente emozionata anche a distanza di ore dall'accaduto, ha condiviso il peso emotivo di un annuncio che ha colto tutti di sorpresa, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori in uno stato di profondo sgomento.

Il ricordo di altri momenti storici

Non è la prima volta che Eleonora Daniele si trova a dover gestire notizie di portata storica. "Seguii per Uno Mattina anche le notizie di Papa Wojtyla", ricorda la giornalista, "ma stamattina quando ho letto quella notizia per me è stato un enorme dispiacere. Sono ancora spaesata, in silenzio". Il paragone con la copertura della morte di Giovanni Paolo II sottolinea la dimensione storica dell'evento, ma anche quanto l'improvvisa scomparsa di Bergoglio abbia colto impreparata persino una professionista di lunga esperienza come lei.

Un momento inaspettato

Elenora Daniele prosegue così nella sua testimonianza e ricorda al nostro giornale come sia a questo punto importante la preghiera dei fedeli. "L'importante è che in questo momento ci siano le preghiere per Papa Francesco. Nessuno avrebbe mai voluto dare una notizia del genere". Parole che riflettono non solo il dolore personale della giornalista, ma anche il senso di responsabilità nel dover comunicare un evento di tale portata alla nazione, in un momento in cui il mondo intero si raccoglie nel cordoglio per la scomparsa del Pontefice. "Un uomo che ha parlato al mondo di amore, pace e coraggio", ha dichiarato proprio la giornalista in diretta tv. "L'ha fatto fino all'ultimo giorno".