D’Agostino: “Totti ha messaggi erotici di Ilary Blasi e il video di lei che prende i Rolex” Roberto D’Agostino lancia la bomba a “Domenica In”: “Totti ha gli screenshot dei messaggi erotici di Ilary e il video di lei che prende i Rolex col padre dalla cassetta di sicurezza”.

Roberto D'Agostino apre il segmento del talk su Francesco Totti e Ilary Blasi a Domenica In. Il direttore e fondatore di Dagospia conferma che la storia tra il capitano storico della Roma e la conduttrice era finita da tempo, per colpe congiunte. "La loro storia è come quella di ‘È nata una stella", lei non era famosa poi la sua fama è diventata grande quanto quella di Totti". E sarebbe in quel momento che Ilary avrebbe, secondo D'Agostino, cominciato ad allontanarsi da suo marito. "Ma nessuno poteva scriverlo", dice D'Agostino. Poi lancia la bomba: "Totti ha salvato i messaggi erotici di Ilary Blasi". E sulla storia dei Rolex: "Lui si è fatto dare dalla banca il video di Ilary e del padre che portano via i Rolex".

Le parole di Roberto D'Agostino

"Nessuno poteva dare del cornuto a Roberto D'Agostino". Roberto D'Agostino è un fiume in piena e spiega che i rapporti tra i due erano logori già da tempo, ma nessuno poteva dirlo perché la potenza di Francesco Totti è molto influente a Roma:

Nessun giornale si poteva permettere di dire che Ilary Blasi e Francesco Totti non stavano più insieme da tempo, perché un giornale avrebbe perso immediatamente quarantamila copie. Mettersi ad attaccare Totti, ti bolla. Dire che Totti è cornuto, ti ammazza. Perché non si può capire quello che Francesco Totti è, fuori Roma.

Ilary Blasi e Francesco Totti in una foto per un vecchio servizio di "Chi"

I messaggi erotici di lei e il video dei Rolex

Roberto D'Agostino prosegue nel suo racconto, alzando la posta e riferendo due notizie in suo possesso: gli screenshot dei messaggi erotici di Ilary Blasi e il video della sicurezza della banca nel quale si vedrebbe Ilary Blasi e suo padre prendere i Rolex dalla cassetta di sicurezza.

Leggi anche Quanto è costata la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi: chi ha vinto e chi ha perso