Costantino Vitagliano: “Devo tutto a Costanzo, mi ha insegnato a stare in televisione” Costantino Vitagliano racconta il suo rapporto con Maurizio Costanzo. L’ex tronista è stato uno dei protagonisti della tv dei primi anni Duemila ed è proprio al giornalista che deve gran parte del suo successo televisivo.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i volti che hanno fatto carriera in televisione negli anni in cui Maria De Filippi si accostava al piccolo schermo, c'è Costantino Vitagliano. L'ex tronista, diventato una vera e propria star, ha raccontato in un'intervista a Rtl 102.5 come debba gran parte del suo successo all'incontro con Maurizio Costanzo, a lui, infatti, deve l'inizio del suo exploit televisivo.

Il rapporto con Maurizio Costanzo

Poco dopo la morte del giornalista, lo scorso 24 febbraio, Vitagliano aveva già espresso il suo dispiacere parlando del legame che si era venuto a creare con lui negli anni in cui hanno avuto modo di lavorare fianco a fianco. Contattato dall'emittente radiofonica, l'ex tronista ha raccontato del periodo successivo alla sua partecipazione a Buona Domenica:

Ho fatto parte della famiglia di Costanzo per più di dieci anni. Ho lavorato con loro per molti programmi tv, Maurizio scrisse il mio film e poi Buona Domenica. La prima volta, ospite al MCS, entrai nelle grazie di Costanzo e mi disse: ‘Questo lo vendo a tranci'"

Costanzo aveva intuito il suo potenziale e, infatti, lo volle nella sua trasmissione domenicale, aumentando le aspettative di chi, la televisione, aveva iniziato da poco a frequentarla. Ma il giornalista era l'unico in grado di tranquillizzarlo: "La mattina mi chiamava per farmi vedere la curva degli ascolti. Fino a quando sei alto – diceva – allora funzioni. E io stavo tranquillo. Devo tanto, tutto, a Costanzo che mi ha insegnato a stare in televisione". Costantino, che a breve tornerà sul piccolo schermo in un programma su Rai2, dichiara che anche questa nuova esperienza è opera del compianto giornalista: "L’ultimo regalo di Costanzo, perché molti autori sono nati proprio grazie al grande Maurizio".

Costantino Vitagliano e gli attacchi di panico

Nonostante il successo guadagnato in questi anni, in cui il suo nome è diventato simbolo di una televisione che si è evoluta ancora di più, Costantino Vitagliano non nega di aver attraversato momenti di grande difficoltà emotiva. L'ex tronista si apre, quindi, raccontando un periodo particolarmente duro: