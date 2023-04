Claudio Amendola: “Non pensavo che con Francesca Neri potesse finire, è stata una cosa meravigliosa” Ospite di Verissimo, Claudio Amendola è tornato a parlare della fine del matrimonio con Francesca Neri e del periodo buio della dipendenza dalla cocaina, dal quale è uscito per amore dei figli. “Oggi sto bene, ho una vita che mi riempie”, ha spiegato.

A cura di Elisabetta Murina

Ospite di Verissimo nella puntata del 2 aprile, Claudio Amendola è tornato a parlare della fine del suo matrimonio con Francesca Neri, annunciata lo scorso agosto dopo 25 anni di amore. Poi ha affrontato anche l'argomento della dipendenza dalla cocaina, già rivelato a Francesca Fagnani nel corso della sua intervista a Belve.

Claudio Amendola e la fine del matrimonio con Francesca Neri

L'attore ha raccontato a Silvia Toffanin, sorpresa dalla fine del suo amore, di aver ricevuto un grande rispetto da parte della stampa nell'affrontare l'argomento: "Non c'è stata nessuna forzatura, grandissimo rispetto sia per Francesca che per me. Probabilmente abbiamo seminato molto bene per meritarci questo".

Amendola ha poi spiegato che la rottura dalla moglie, arrivata dopo 25 anni insieme, è qualcosa che non si sarebbe mai aspettato: "La vita è bizzarra, strana, non credevo di poter interrompere la storia con Francesca, poi è successo. Sarà sempre la pagina, il libro, più importante della mia vita. Sono molto dispiaciuto di non esserci riuscito, di non aver mantenuto il patto che avevamo fatto". Oggi sta bene e può contare sul lavoro e sull'amore dei figli, in particolare di Rocco, che ha saputo affrontare in modo maturo la separazione dei genitori: "Sto bene, ho una vita che mi riempie, tantissimo lavoro sul quale mi sto appoggiando. Non ci siamo riusciti, però è stata una cosa meravigliosa. Nella vita probabilmente se si arriva a prendere delle decisioni difficili ci sono delle motivazioni che uno deve accettare".

"Ho chiuso con le dipendenze per i miei figli"

Nel corso dell'intervista, Claudio Amendola è tornato ad affrontare una pagina buia della sua vita, quella della dipendenza dalla cocaina, vissuta ormai quasi 25 anni fa. Un periodo difficile dal quale è riuscito a uscire per amore della sua famiglia: "Ho chiuso dalle dipendenze per i miei figli". Ad oggi ne parla senza tabù, anche con i figli, perché "non ho mai nascosto nulla" e "è un argomento finito 24 anni fa, avevo Rocco piccolissimo e una volta non mi sono trovato in grado di assisterlo".