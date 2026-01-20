Claudio Amendola: “Con Antonello Fassari ho perso l’amico più grande. Francesca Neri mi ha insegnato a essere fedele”

Claudio Amendola tra cinema e televisione è uno degli attori più conosciuti dal pubblico italiano. Un volto popolare, che tornerà tra poco sul piccolo schermo con una nuova stagione de I Cesaroni, una delle serie più viste e amate: "Sono un pezzo di vita importantissimo e spero che il pubblico si sentirà a suo agio. Questa volta firmo la regia" racconta al Corriere della Sera.

L'inizio sul set da giovanissimo e le amicizie mancate nel mondo dello spettacolo

L'attore si racconta, con il suo modo schietto di parlare di sé, del suo passato e anche del modo in cui è diventato un attore popolare: "Ho avuto dei momenti bui, ma mi stimo e mi piaccio anche per questo mio carattere schivo. Nei film ho fatto il coatto, ma nella vista sono quasi snob. La parte del burino l'ho cavalcata". In casa sua, da sempre, si è respirata cultura, figlio di Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, tra le voci più iconiche del cinema italiano, ha lasciato la scuola prima del previsto, ma non ha mai avuto il rimpianto di averlo fatto: "Mai perché tutto quello che mi sarebbe servito nella vita lo stavo imparando a casa. Se a 12 anni leggi i quotidiani e riconosci Mozart non puoi avere complessi". È così, quindi, che ha iniziato la sua carriera, frequentando i set e iniziando con piccoli ruoli, ma negli anni non ha mai stretto delle vere amicizie in questo mondo:

In questo momento sono sono, per scelta. Con la more di Antonello Fassari credo di aver perso l'amico più grande. Ho avuto la vita costellata da migliori amici e sinceramente m'hanno rotto un po' i co.. sul lungo periodo è difficile reggere. L'amicizia oggi la vivo sul set, con persone con cui lavoro da una vita.

L'amore con Francesca Neri

L'amore più importante della sua vita è stato quello con Francesca Neri, poi finito dopo 25 anni insieme. La loro separazione è passata quasi in sordina, arrivata dopo valutazioni fatte da entrambi:

Ad un certo punto le cose cambiano: le linee che si intersecavano non lo fanno più. Succede qualcosa e non siamo in grado di fermarlo. Rimane un grande amore e un figlio, Rocco. Pur avendo 26 anni ne ha sofferto e paradossalmente mi ha fatto piacere: vuole dire che ai suoi occhi eravamo una bella coppia.

Alla domanda se nella vita sia stato fedele, Amendola risponde con sincerità: "Non sempre, ma con Francesca ho scoperto il valore della fedeltà, l'essere fiero di amare totalmente. E a sua insaputa, senza dirle che qualcuna ci aveva provato" e ammette di essere stato molto corteggiato: "In tutti i modi. Le donne quando vogliono sono più dirette di noi uomini: bigliettini, lingue da un tavolo all'altro, camerieri compiacenti".