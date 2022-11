Claudia Pandolfi: “Fare figli è come avere una lezione di umiltà esistenziale”

Claudia Pandolfi ha dedicato la sua vita all'arte. Recita da quando aveva 17 anni, entrando di diritto nella storia contemporanea del cinema e della televisione, eppure era partita da Miss Italia, nel 1991. Notata da Michele Placido, ha esordito con "Le amiche del cuore", da lui diretto: fu un esordio folgorante. Oggi, a Confidenze, l'attrice si racconta in occasione dell'uscita della sua nuova serie, The Bad Guy, una dark comedy sul mondo della mafia disponibile su Prime Video dall'8 dicembre. "Mi sono divertita tantissimo a girarla", ha raccontato Claudia Pandolfi, "c'è un superbo Luigi Lo Cascio che interpreta Nino Scotellaro, un Pubblico Ministero combattivo sul quale pende l'accusa di collusione".

Nonostante il successo, Claudia Pandolfi resta un'attrice legata ai suoi affetti. "Ho un elastico", rivela, "interiore che mi riporta sempre a loro e non oppongo resistenza". La sua idea di privato e di famiglia è così forte da rifiutare quei set che sono lontani da casa perché preferisce mettere a letto suo figlio la sera. Di questi tempi, è una rivoluzionaria.

Non ho mai desiderato diventare un'attrice di fama planetaria. Essere un giorno a New York, un altro a Parigi, non fa per me. Preferisco tornare a casa. Ho due figli e voglio godermeli. Amo lavorare, ma ho un elastico interiore che mi riporta sempre dai miei affetti e non oppongo resistenza. Posso stare su un set lontano da Roma, ma per poco tempo. Oppure, recitare in una fiction che dura mesi, ma se si gira nelle vicinanze. La famiglia è la mia priorità. Per cercare di essere una brava mamma metto molto impegno. Poi, lo so di essere fallibile, ma lo accetto e cerco di rimediare agli errori.