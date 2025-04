video suggerito

Chiamamifaro innamorata di Francesco, la romantica lettera del fidanzato: “Impossibile non amare la tua dolcezza” Chiamamifaro, all’anagrafe Angelica Gori, è innamoratissima del suo fidanzato Francesco. Stanno insieme da cinque anni e condividono tutto. A Verissimo, la romantica lettera di lui. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiamamifaro, all'anagrafe Angelica Gori, si è raccontata nel salottino di Verissimo. Nel corso della puntata trasmessa sabato 26 aprile, ha raccontato come è stato per lei tornare alla sua vita dopo avere partecipato ad Amici 24: "Tornare alla quotidianità è stato strano, mi sto ancora riabituando alla vita vera fuori dalla bolla di Amici. Ma sono stata accolta da tanto amore. La mia famiglia? Sono tutti contentissimi, è stata una festa tornare a casa. Tutti avevano delle parole buone per me".

Chiamamifaro parla del fidanzato Francesco: è un musicista

Silvia Toffanin ha provato a fare sbottonare Angelica Gori sulla sua vita privata. Le ha chiesto come sia in amore, dato che nella vita di tutti i giorni è molto timida. Chiamamifaro ha replicato:

Sono più sciolta. Ho una persona con cui riesco a essere completamente me stessa che è il mio ragazzo. La versione di me quando sono con lui è quella che preferisco di più al mondo. E cerco di portarla anche in giro perché non posso essere così solo con lui. Quella spensieratezza, quella leggerezza, mi piacerebbe averla anche nella vita. Stiamo insieme da cinque anni, è bellissimo. È la cosa che mi è mancata di più lì dentro. Lui è il mio sostenitore numero uno. È come se avessimo fatto Amici insieme. Condividiamo tutto, anche il sogno della musica, lui è un musicista. Trovo che sia bello poter rincorrere la stessa cosa e farsi compagnia nel percorso. So che era con me in ogni momento di gioia e di difficoltà. Conviviamo. Sta andando bene. Mi è mancata la nostra casina.

Il fidanzato Francesco l'ha sorpresa con una lettera. Il ragazzo ha evidenziato quanto tempo è passato da quella mattina d'ottobre in cui l'ha accompagnata in stazione per prendere il treno che la portava a Roma per l'esperienza di Amici. E ha continuato:

Quante cose sono cambiate. Noi no. Da quando ci siamo incontrati non ci siamo mai persi. Siamo cresciuti insieme. Ci siamo creati una piccola bolla che chiamiamo casa. Ora il mondo ti ha potuto conoscere e affezionarsi a te non solo attraverso la tua musica ma per la persona che sei. È impossibile non amare la tua dolcezza. Sei stata forte e coraggiosa, hai affrontato tutto e tutti. Ogni offesa era uno stimolo, ogni ostacolo un trampolino. Sei riuscita a trasformare il tuo percorso in oro, uscendo da Amici con un bagaglio di esperienze enorme. Non vedo l'ora di accompagnarti nelle prossime avventure, che siano treni all'alba o concerti dove vuoi tu. Anche nelle avventure più noiose tu lo sai già, mi troverai sempre al tuo fianco.

Angelica Gori spiega perché ha scelto il nome d'arte Chiamamifaro

Angelica Gori ha spiegato perché ha scelto il nome d'arte Chiamamifaro. È un omaggio a un luogo per lei molto importante: "Quando ero ragazzina andavo a suonare la mia chitarra sotto a un faro l'estate. È il mio posto del cuore. Quindi volevo portarmelo anche nel nome, nella mia musica ed è sempre rimasto lì con me". E sul suo carattere ha spiegato:

Sono una persona abbastanza riservata. Ad Amici mi sono dovuta mettere in gioco. Ho capito che Amici, oltre ad insegnarti la musica, ti obbliga a lavorare su te stessa. Ti mette davanti ai tuoi limiti uno a uno, ci puoi sbattere la testa quanto vuoi, poi arriva il momento in cui capisci che devi lavorarci un po'.