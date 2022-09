Carmen Di Pietro: “Dopo l’Isola non riesco più a dormire sul letto e non esco senza cibo” Carmen Di Pietro è rimasta profondamente segnata dall’esperienza all’Isola dei Famosi e racconta di avere grandi difficoltà a tornare alla vita di tutti i giorni. L’ex naufraga infatti non riesce più a dormire sul letto, preferendo stare sdraiata per terra, e non esce di casa senza avere qualcosa da mangiare con sé.

A cura di Elisabetta Murina

L'Isola dei Famosi ha segnato profondamente Carmen Di Pietro. In una recente intervista al settimanale Nuovo, la showgirl ha raccontato come sono cambiate alcune sue abitudini di vita dopo la permanenza in Honduras: rifiuta le comodità ed è terrorizzata dall'idea di rimanere senza cibo.

Come sono cambiate le abitudini di Carmen di Pietro dopo l'Isola

I quasi 100 giorni in Honduras hanno cambiato Carmen Di Pietro, tanto da renderle difficile il ritorno alla vita di tutti i giorni. Come ha raccontato nel corso dell'intervista, non riesce più a dormire sul letto ma preferisce stare per terra, sdraiata su un asciugamano o un tappetino. A preoccuparla è anche è la mancanza di cibo, l'ostacolo più grande che ha dovuto affrontare durante la sua permanenza all'Isola dei Famosi. Ora raddoppia quasi la spesa al supermercato e non esce di casa se non ha qualcosa da mangiare con sé. Un vero e proprio trauma che sta condizionando la sua quotidianità: "Mi sono data tempo un mese, ma se non ce la farò mi rivolgerò a uno psicologo. Anche i miei figli si stupiscono che non riesca più a dormire sul letto, rifiutando le comodità, e che io faccia sei piani di scale pur di prendere un pacchetto di cracker".

L'esperienza di Carmen Di Pietro all'Isola dei Famosi

Sbarcata in Honduras con il figlio Alessandro Iannoni, Carmen Di Pietro si è messa alla prova fino alla fine. È rimasta in gioco per 100 giorni, arrivando alla finale, che ha poi visto trionfare Nicolas Vaporidis. Nel corso della sua permanenza, non hai nascosto di soffrire parecchio la fame, cercando sempre di le per poter mangiare qualcosa di più sostanzioso del riso o del cocco a disposizione dei naufraghi. Intervistata da Fanpage.it pochi giorni dopo la fine dello show, aveva confidato di non essersi ancora ripresa: "Macché, ho ancora il jet lag dell'Honduras. Ieri notte ho dormito per terra, con il tappetino da palestra, perché sul letto non riesco più a dormire".