Brigitte Bardot: "Non ho più nessuno, mi sento molto sola. Distrutta dalla morte di Alain Delon" Brigitte Bardot torna a parlare dopo tempo e in un'intervista racconta la sua solitudine, data dalla scomparsa recente del suo cane E.T. e del suo amico Alain Delon, venuto a mancare ad agosto.

A cura di Sara Leombruno

Di solito mantiene un profilo basso, ma dopo tempo la diva del cinema Brigitte Bardot, 90 anni, ha rilasciato un'intervista alla rete televisiva francese Bfm e ha parlato della sua salute. Soprattutto, ha raccontato la sua solitudine, data dalla recente scomparsa del suo cane E.T. e del suo amico Alain Delon, venuto a mancare ad agosto: "Non ho più nessuno, mi sento molto sola. Io e Alain eravamo sulla stessa lunghezza d'onda".

La solitudine di Brigitte Bardot

"Non si è mai sollevati quando muore un amico. Sono molto, molto triste. Alain mi manca enormemente. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda", ha detto l'attrice. Nel tempo, i due erano stati oggetto di numerosi rumors su una relazione sentimentale, che hanno sempre smentito. A peggiorare la situazione, il lutto del suo amato cane E.T.

Dal 1973, Bardot dedica tutti i suoi giorni alla sua fondazione per i diritti degli animali e, da quando il suo amico domestico è scomparso, la sua vita è cambiata: "Poiché ho sempre guidato con lui accanto a me, ho smesso di guidare perché ero tutta sola in macchina. Era il mio compagno. Lo adoravo". Adesso, ha "messo una croce su gran parte della popolazione umana che mi ha tanto disgustato".

La giornata tipo di Brigitte Bardot

La sua fondazione toglie all'attrice gran parte del tempo: "Dalle 13 alle 18 di ogni giorno lavoro per la mia fondazione, leggo la posta, faccio cose importanti per gli animali. E questo ogni giorno". E intende continuare a mantenere il suo impegno "il più a lungo possibile". Tra i suoi obiettivi, c'è quello di continuare la battaglia per "abolire la caccia con i cani", che è "completamente obsoleta e fuori moda. Continuiamo a uccidere animali che non ci hanno fatto nulla. È scandaloso".