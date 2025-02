Bianca Guaccero sempre più innamorata di Giovanni Pernice: “Sarei contentissima di diventare di nuovo mamma”

video suggerito

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. I due si sono conosciuti e innamorati nel programma Ballando con le stelle. Attualmente, il coreografo e ballerino è in Inghilterra dove è impegnato in un tour teatrale, mentre la conduttrice è a Roma. Tuttavia, non vedono l'ora di ritrovarsi per costruire qualcosa di importante insieme.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice fanno progetti importanti

Bianca Guaccero ha rilasciato un'intervista a Sabrina Bonalumi per il settimanale Gente. La conduttrice, reduce dall'esperienza del Prima Festival, ha fatto sapere che la storia d'amore con Giovanni Pernice continua: "Terminato il suo impegno lavorativo ci piacerebbe avvicinarci e costruire qualcosa di importante insieme". Poi, ha confidato che non le dispiacerebbe dare un fratellino o una sorellina a sua figlia Alice: "Sinceramente avrei voluto più di un figlio nella vita. Quindi, se un domani il destino vorrà, ne sarei contentissima".

L'amore nato a Ballando con le stelle

Bianca Guaccero ha ripercorso l'amore con Giovanni Pernice nato nel programma Ballando con le stelle: "Tra noi è stato un colpo di fulmine, avvenuto a Ballando con le stelle. Ma, all’inizio, io ero diffidente e disillusa. In amore non mi mettevo in gioco da un bel po’, dopo la separazione da Dario Acocella, mi ero creata una comfort zone in cui ero al riparo dalle sofferenze, ma certo non ero felice". E ha continuato:

Quando ho conosciuto Giovanni l’ho messo davanti ai miei muri e non si è mai arreso. Ha lottato, pazientato, ha saputo aspettarmi e rispettarmi. Ha visto al di là delle barriere che avevo messo tra di noi e, pian piano, ha conquistato la mia fiducia.

Quindi ha confidato che Giovanni si è dimostrato in grado di cogliere la sua essenza: "Giovanni non mi guarda, mi vede. Coglie la mia essenza. E se scorge un momento di down, nel quale non mi sento all’altezza, mi infonde coraggio, mi stimola a dare il meglio, facendomi capire che spesso sono i blocchi, le paure, ad autosabotarmi nelle situazioni. Giovanni è uno straordinario motivatore ed è la prima persona nella vita, a parte i miei genitori, che tifa veramente per me, per la mia realizzazione. Mi vuole vedere felice, ci tiene che io insegua i miei sogni ed è orgoglioso di ciò che faccio".