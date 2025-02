video suggerito

Bianca Guaccero alla conduzione di uno show in estate, le ipotesi sul prossimo palinsesto di Rai1 Bianca Guaccero potrebbe tornare alla conduzione di un programma nel pomeriggio di Rai1, la prossima estate. L’attrice, dopo un periodo fortunato da Ballando con le stelle al Prima Festival, sarebbe in trattativa secondo il settimanale Oggi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non ci sono dubbi sul fatto che sia, ormai, l'anno di Bianca Guaccero. Dopo il successo di Ballando con le stelle, dove ha trionfato insieme a Giovanni Pernice, la conduzione dello show di Rai2 Dalla strada al palco e, infine, il Prima Festival, pare che ci sarà spazio per lei anche nel pomeriggio estivo di Rai1. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Oggi, secondo cui il nome dell'attrice pugliese sarebbe tra quelli in ballo per la conduzione.

Bianca Guaccero verso il pomeriggio di Rai1

Se il palinsesto invernale è bello che avviato, quello estivo è in fase di formazione e, quindi, tra programmi e volti che occuperanno il daytime delle varie reti Rai, c'è sicuramente da lavorare. Ed ecco che, in questo scenario, si fa avanti il nome di Bianca Guaccero, la conduttrice sarebbe tra le preferite per prendere il timone di un nuovo show collocato nel pomeriggio di Rai1. Sul settimanale Oggi, infatti, si legge: "è in trattative avanzate per aggiudicarsi un format che andrà in onda quotidianamente per tutta la prossima estate, dopo il Tg1 delle 13.30". Si tratta di uno di quei programmi che, come La Volta Buona del palinsesto invernale, accompagna i telespettatori nel primo pomeriggio, dove solitamente vengono collocati soap opera e anche Estate in Diretta, versione assolata del noto contenitore pomeridiano di Rai1. Era stato proprio Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento daytime di Rai1 a dichiarare qualcosa in più sulle novità del palinsesto estivo: "un programma davvero e totalmente dedicato all’estate".

La conduttrice: "Mi dovete sopportare ancora"

La conduttrice, d'altro canto, ha più volte ribadito di trovarsi in un momento favorevole della sua carriera, dopo un paio d'anni di stasi. Il suo sogno sarebbe quello di unire i suoi talenti, tra ballo, canto e abilità alla conduzione, per presentare un giorno, un varietà costruito come quelli di un tempo. Intanto, però, se si aprono nuovi scenari da cogliere. D'altra parte, lei stessa, in una delle tante interviste degli ultimi mesi aveva dichiarato:

L'entusiasmo e l'amore che ho per questo lavoro e la gratitudine nei confronti della gente, che ti permette di fare questo lavoro, non potevano che destinare questi programmi a persona più grata. Forse, ecco, stanno succedendo una dietro l'altra queste cose. Qualcuno potrebbe aver paura di ritrovarsi la Guaccero anche nel frigorifero. Non mi sento però di essere arrivata, sento che ho appena cominciato. Mi dovete sopportare ancora.