Angelo Madonia sulle polemiche a Ballando: "Rifarei tutto. C'è un motivo se non ero in coppia con Bruganelli" Angelo Madonia, ospite de La Volta Buona, racconta la sua esperienza a Ballando con le stelle. Il ballerino spiega perché non si è esibito in coppia con la sua compagna Sonia Bruganelli e torna sulle polemiche che l'hanno travolto durante il suo percorso nel dance show.

Angelo Madonia è stato ospite del salotto de La Volta Buona. Nella puntata in onda martedì 25 febbraio, a Caterina Balivo ha parlato dei progetti di cui si sta occupando al momento e della sua relazione con Sonia Bruganelli. Il ballerino, poi, è tornato sulle polemiche di Ballando con le stelle, dance show che ha lasciato dopo "divergenze professionali nel corso della trasmissione".

Angelo Madonia: "La macchina di Ballando con le stelle ti avvolge sotto tanti punti di vista"

Dopo Ballando con le stelle, Angelo Madonia sta continuando a lavorare nel mondo della danza: "Ho iniziato delle masterclass e un podcast dedicato alla danza". A scoprire il suo talento è stato una sua maestra quando era bambino: "I primi insegnanti sono quelli che ti indicano la strada e se vuoi puoi farla diventare la tua carriera". Parlando della sua esperienza nel dance show di Milly Carlucci, ha rivelato perché non abbia gareggiato in coppia con Sonia Bruganelli: "Non abbiamo ballato insieme per proteggere la nostra relazione. La macchina di Ballando ti avvolge sotto tutti i punti di vista. Non ci siamo mai chiesti il perché non fossimo in coppia insieme, teniamo separate le cose importanti da quelle professionali". Il ballerino, poi, si è detto felice per la definizione data da Bruganelli della loro relazione, non "fidanzati", ma "compagni di vita". Ha negato, poi, di sentire la pressione di un ex importante come Paolo Bonolis: "Non è un problema. La nostra vita continua come vogliamo, è una cosa che rispetto".

Angelo Madonia su Federica Pellegrini: "Non è stato un percorso semplice"

Nel corso di una delle ultime puntata di Ballando con le stelle, Angelo Madonia si era reso protagonista di uno scontro con Selvaggia Lucarelli. Caterina Balivo ha chiesto al ballerino se fosse ancora convinto delle parole rivolte alla giudice: "I commenti che non hanno a che fare con il mio lavoro danneggiano la giuria". E ancora, riferendosi alla sua esperienza all'interno del programma: "Non riuscivo a sostenere più le battute o i commenti. Non arrivavo davanti alla giuria per mettermi a parlare della mia vita privata. Quando prendevano in esame la mia vita privata dovevo rispondere. Quando sono arrivato al limite mi hanno licenziato. La parte lesa con un comunicato sono stato io". Caterina Balivo, poi, ha chiesto come stessero le cose tra lui e Federica Pellegrini, in coppia insieme prima della sua eliminazione dal programma. La nuotatrice, ospite della conduttrice, aveva ammesso come tra loro mancasse complicità. Madonia, però, non è sembrato del tutto d'accordo: "Ho fatto il mio lavoro. Abbiamo fatto il massimo. Forse con me avremmo provato a vincere. Non è stato un percorso semplice. Dal punto di vista umano ci prendevamo molto. Rifarei tutto quello che ho fatto. Non ho fatto sabotare il mio lavoro parlando di altro".