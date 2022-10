Belen Rodriguez: “Uso la chirurgia ma non è un’ossessione, per un periodo non mi vedevo al top” Belen Rodriguez torna in tv nel programma “Le Iene” e affronta il delicato tema dell’ossessione della perfezione, specie sui social, e della dismorfofobia. La showgirl argentina ha raccontato il suo rapporto con la chirurgia estetica e con il suo aspetto fisico: “Ci sono stati diversi periodi in cui non mi vedevo al top”.

A cura di Elisabetta Murina

Belen Rodriguez è tornata in tv come "Iena", nella puntata del programma di Italia Uno andata in onda martedì 4 ottobre. La showgirl e conduttrice argentina ha affrontato un tema molto delicato, che per certi versi l'ha toccata anche da vicino: l'ossessione della perfezione e la dismorfofobia.

Il rapporto di Belen Rodriguez con i social

Nel servizio realizzato per Le iene, Belen Rodriguez ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica e con i social, dove sempre più spesso i giovani fanno uso di filtri per modificare il loro aspetto, fin a quasi a cambiarlo del tutto. Anche la showgirl argentina ha ammesso di usare qualche ritocchino nelle foto che condivide sul suo profilo Instagram, ma sempre in maniera blanda per non stravolgere i connotati. E alla domanda: "Cosa pensi la mattina quando ti guardi allo specchio?", la "Iena" risponde di piacersi, ma che non sempre è stato così: "Mi piaccio molto quando mi sveglio, ci sono stati diversi periodi in cui non mi vedevo al top. Ci sono stati momenti in cui mi preoccupavo più per come venivo in video. Ti senti un pò nudo davanti alle telecamere".

Belen Rodriguez, nel corso del dialogo con una psicoterapeuta, ha raccontato che a un certo punto della sua vita non credeva più quando per strada la fermavano per farle un complimento, tanto che per affrontare il problema ha iniziato ad andare in terapia: "Tanto me lo dicono perché sono Belen. Ho sofferto un sacco questo problema, ho iniziato quando ho chiesto il divorzio la prima volta, che per me è stato un dolore incredibile, non riuscivo a superarlo".

Leggi anche Belen Rodriguez in aeroporto per volare da Stefano de Martino con la figlia Luna Marì

Belen Rodriguez e la chirurgia estetica

Un altro tema affrontato nel corso del servizio è stato il rapporto di Belen Rodriguez con la chirurgia estetica: ammette di averne fare uso, ma sostiene che l'importante sia non farla diventare una ossessione. "Sono una che ne fa uso, ma mi affido a persone che non ti devastano la faccia o ti dicono ‘no, non ne hai bisogno'. Quando si parla di ritocchi tante persone hanno paura di parlarne, non deve diventare un'ossessione".