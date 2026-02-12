Arianna David soffre di disturbi alimentari da trent’anni: “Una vocina mi dice di non mangiare”

Arianna David è tornata a parlare del DCA – Disturbo del comportamento alimentare – con cui convive da ormai trent'anni. Ospite de La volta buona, ha raccontato di avvertire una vocina che le impedisce di mangiare serenamente. La conduttrice Caterina Balivo ha fatto sapere che in questo momento, l'ex Miss Italia è seguita dalla ASL ed è impegnata in un percorso psicologico e alimentare per tentare di liberarsi finalmente da questo meccanismo. Le dichiarazioni rilasciate al programma di Rai1.

Arianna David convive con i disturbi alimentari da 30 anni. La cinquantaduenne ha confidato di fare "impazzire le dottoresse", perché è molto complesso curarla: "Quando convivi con il Disturbo del Comportamento Alimentare da più di trent'anni, è difficile. Quando ti vai a curare, lavorano male con me perché il disturbo è ormai insediato dentro di me". Quindi ha spiegato che quando si trova davanti al cibo, c'è una vocina dentro di sé che le impedisce di approcciarsi in modo sano all'alimentazione:

Ho questa vocina che mi parla sempre, convivo con una persona dentro. Quando vedo una cosa, mi dice: "Quello non lo puoi mangiare". È difficile, però cerco di impegnarmi. Faccio quattro passi in avanti e tre indietro, cinque in avanti e due indietro.

Ariana David è seguita dalla ASL. La modella ha dichiarato che le avevano consigliato di ricoverarsi, ma lei ha preferito non farlo. Tuttavia, è seguita con molta attenzione e si sottopone a delle analisi regolarmente: "Adesso sto inserendo un po' di proteine la sera a cena. La mia alimentazione è soprattutto vegetale. Se non avessi la vocina dentro mangerei tutto quanto". È importante che si parli di disturbi alimentari perché sono tante le persone che ne soffrono. Chiedere aiuto è il primo passo per attraversare il tunnel e tornare a riappropriarsi della propria vita.